1078-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:00 Споживання електроенергії продовжує зростати, повідомили в "Укренерго". Станом на 07:30 його рівень був на 2,8% вищим, ніж у цей же час попереднього дня. Вчора добовий максимум споживання був зафіксований вранці – на 3,4% вищим, ніж максимум понеділка. Причина таких змін – зниження середньодобової температури повітря на всій території України.

10:40 Іноземна допомога повинна просувати інтереси США, а не бути благодійністю, заявив державний секретар Марко Рубіо, запевнивши, що США не збираються припиняти всю міжнародну допомогу – зокрема постачання їжі та ліків не заморожуватимуть.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

290,8% танків (з них 1,7% за минулий тиждень),

119,4% бойових броньованих машин (з них 0,6% за минулий тиждень),

737,0% артилерійських систем (з них 9,6% за минулий тиждень),

114,3% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

74,0% засобів ППО (з них 0,2% за минулий тиждень),

29,6% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

37,1% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень),

599,3% автомобільної техніки (з них 10,5% за минулий тиждень).

09:50 Вночі (із 20:00) росіяни атакували двома балістичними ракетами «Іскандер-М» із Курської області та 104 ударним БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ РФ.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 57 ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Хмельницькій та Кіровоградській областях.

42 ворожі безпілотники-імітатори локаційно втрачені (без негативних наслідків) – разом 95%.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Кіровоградщина, Сумщина, Харківщина та Донеччина.

За минулі сім днів було збито 324 із 601 запущеного по Україні БПЛА, ще 235 локаційно втрачені (упали чи повернулися в Росію) (разом – 93%).

09:35 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:30 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:25 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Протягом минулої доби зафіксовано 85 бойових зіткнень. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних та 76 авіаційних ударів, зокрема залучив дві ракети та скинув 124 КАБ. Крім цього, здійснив понад п’ять тисяч триста обстрілів, з них 81 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2711 дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Уди, Салтине, Козача Лопань, Костянтинівка, Костянтинопіль, Вільне Поле, Бурлацьке, Андріївка, Удачне, Гуляйполе, Новопіль, Оріхів та Херсон. За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження особового складу, озброєння, військової техніки, дві артилерійські системи та одну станцію РЕБ противника. На Харківському напрямку ворог один раз штурмував позиції наших військ у районі Вовчанська. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Загризового, Петропавлівки, Лозової та в напрямку Новоосинового на Куп’янському напрямку, де за добу відбулося сім атак окупантів. Минулої доби ворог двічі атакував на Лиманському напрямку. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Ямполівка та Діброва. На Краматорському напрямку окупанти атакували шість разів у районах Ступочок, Предтечиного та Часового Яру. Десять атак здійснив ворог на Торецькому напрямку в районах Торецька та Щербинівки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 35 наступальних дій агресора в районах Калинового, Миролюбівки, Променя, Котлиного, Удачного, Успенівки, Андріївки та Дачного. Сили оборони відбили дві ворожих атаки на Новопавлівському напрямку. Окупанти намагалися просунутися вперед поблизу Розливу та Зеленівки. На Гуляйпільському напрямку три атаки загарбників відбиті українськими оборонцями поблизу Новосілки. На Оріхівському напрямку ворог двічі атакував позиції наших захисників, намагався просунутись в напрямку Новоданилівки та Малої Токмачки. На Сіверському та Придніпровському напрямку ворог активних дій не проводив. Минулої доби на Курському напрямку відбулося 12 боєзіткнень, ворог завдав 46 авіаційних ударів, скинувши 67 керованих бомб, також завдав 378 артилерійських обстрілів, зокрема п’ять – із реактивних систем залпового вогню. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1140 осіб. Також українські воїни знешкодили дев’ять танків, 12 бойових броньованих машин, 52 артилерійських системи, 99 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 157 автомобілів, дві одиниці спеціальної техніки окупантів та одну важку вогнеметну систему.

09:15 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один російський корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 4 ракет, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:10 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі 4 лютого відвідав Київську електропідстанцію в Київській області, щоб оцінити пошкодження підстанції, оскільки російські далекобійні удари по енергетичній інфраструктурі продовжують загрожувати українським атомним електростанціям та можливостям виробництва енергії в Україні.

• Російські офіційні особи продовжують виправдовувати рішення Кремля не проводити примусовий призов у запас, незважаючи на ознаки того, що російські військові намагаються набрати достатню кількість нових кадрів для заміни великих втрат.

• Російська окупаційна влада продовжує обговорювати можливу незаконну анексію Харківської області, але стверджує, що контрнаступ України у вересні 2022 року в Харківській області зруйнував плани Росії щодо проведення "референдуму" в регіоні в той час.

• Значна кількість російських суден, які перебували в порту Тартус протягом останніх тижнів, можливо, покинули Сирію і повернулися до Росії, оскільки російсько-сирійські переговори про подальший доступ Москви до своїх баз у Сирії, як повідомляється, тривають.

• Удари українських безпілотників, ймовірно, змусили Росію кардинально змінити маршрути російських кораблів між Росією і Сирією.

• За повідомленнями, Росія також використовує судна, що належать компанії «Оборонлогістика» міноборони, для спостереження за суднами НАТО в Балтійському морі.

• Пов'язаний з Кремлем російський блогер стверджує, що російські війська на Сіверському напрямку продовжують боротися з системними проблемами, а польові командири, незважаючи на нещодавню зміну командування, подають неправдиві звіти про прогрес.

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: