Туреччина планує створити в Сирії свої військові бази.

Про це президент Туреччини домовляється з новим керівництвом Сирії.

Ахмед аш-Шараа

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоґан та президент перехідного періоду в Сирії Ахмед аш-Шараа обговорюють деталі угоди про співпрацю у військовій сфері, яка передбачатиму створення турецьких військових баз на сирійській території. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на джерела у Дамаску та Анкарі.

«Очікується, що президент перехідного періоду в Сирії Ахмед аш-Шараа та президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоґан обговорять у вівторок в Анкарі угоду про спільну оборону, включно з питанням створення турецьких авіабаз у центральній Сирії та підготовкою нової сирійської армії», – повідомило обізнане з джерело Reuters.

Як очікується, Ахмед аш-Шараа прибуде з візитом до Анкари вже у вівторок, четвертого лютого. Як писала турецька урядова газета Trkiye, під час першого з 2011 року візиту сирійського лідера до Туреччини президенти підпишуть «безліч угод» і обговорять «широку низку питань з акцентом на тему боротьби з тероризмом». Раніше видання з покликом на арабські джерела повідомило про плани турецького керівництва збудувати дві військові бази в Сирії та розмістити там винищувачі F-16.

Можливими місцями розташування авіабаз є військовий аеропорт Пальміри та база T4 сирійської армії. Обидві розташовані в провінції Хомс.

Наразі нове керівництво Сирії розпустило армію й різні повстанські угруповання та працює над їхньою інтеґрацією під керівництвом нового військового командування.