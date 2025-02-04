Трамп відклав на місяць запровадження 25-відсоткових мит на товари з Мексики і Канади.

У відповідь Мехіко й Оттава погодилися піти на деякі вимоги Білого дому.

 

 

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп погодився на місяць відкласти підвищення мит на канадські й мексиканські товари. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. Прем'єрміністр Канади Джастін Трюдо, і президентка Мексики Клаудія Шейнбаум заявили, що погодилися посилити охорону кордонів у відповідь на вимогу Трампа боротися з нелегальною імміґрацією та контрабандою наркотиків.

 

Відомо, що в понеділок, третього лютого, відбулася телефонна розмова президента США і прем’єра Канади. Трюдо пообіцяв, що Канада розгорне додатковий персонал уздовж кордону зі Сполученими Штатами і оснастить його новими технологіями, щоб зупинити потік наркотику фентанілу. Трамп у розмові з журналістами підтвердив факт розмови з Трюдо і запевнив, що вона «пройшла дуже добре».

 

Ще раніше відбувся телефонат між Трампом і  його мексиканською колегою Клаудією Шейнбаум. «У нас була хороша розмова з президентом Трампом з великою повагою до наших відносин і суверенітету. Ми досягли низки домовленостей: 1. Мексика негайно посилить північний кордон 10 тисячами членів Національної гвардії, щоб запобігти контрабанді наркотиків з Мексики до Сполучених Штатів, зокрема фентанілу. 2. Сполучені Штати мають намір працювати над запобіганням торгівлі потужною зброєю до Мексики. 3. Сьогодні наші команди почнуть працювати на двох напрямках: безпека та торгівля», – написала на своїй сторінці в соцмережі Х президентка Мексики

 

Своєю чергою, Дональд Трамп підтвердив інформацію про відтермінування мит. «Ми погодилися негайно призупинити заплановані мита на один місяць, протягом якого відбудуться переговори за участю держсекретаря Марко Рубіо, міністра фінансів Скотта Бессента (Scott Bessent), міністра торгівлі Говарда Латніка (Howard Lutnick) та високопоставлених представників Мексики», – написав Дональд Трамп у соцмережі Truth Social. Він зазначив, що «з нетерпінням чекає» на перемовини зі своєю мексиканською колегою, щоб «спробувати досягти угоди між двома країнами».

 

Нагадаємо, що на вихідних Дональд Трамп підписав указ про мито на товари з Канади, Мексики та Китаю. Він пояснив це рішення необхідністю припинити нелегальну міґрацію та контрабанду фентанілу до США. На цьому тлі обвалилися курси криптовалюту, біржові індекси зазнали падіння, а світові резервні валюти оновили багаторічні мінімуми до долара США. Передбачалося, що нові тарифи набудуть чинності з четвертого лютого. Мехіко й Оттава пригрозили дзеркальною відповіддю.

04.02.2025

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Проминальне світло: про Леоніда Грабовського
Василь МАХНО
Космічне перетікання гармонії в дисгармонію, акорди, такти, частоти вислизають, як вода крізь пальці, залишаючи нам лише відчуття плину
01.02.25 | | Дискурси
Легенда про Розенкрейца (II)
Іван Банах
Фраґмент з «Повісті про загублений скарб» (за мотивами Першого маніфесту розенкрейцерів і книги «Symbola aureae mensae duodecim nationum» Маєра)
01.02.25 | | Дискурси
Ніч, розмальована крейдою
Аделіна Єфіменко
Його внесок в історію сучасної режисерської опери є унікальним феноменом: через фрайєрівську систему повторювальних жестів, міміки, лейтрухів герої ілюструють музику як діалогічну взаємодію між душею і тілом, творцем і творінням у нескінченній містеріальній єдності Універсуму.
31.01.25 | | Штука
Сміх та й годі
Тарас Прохасько
Зрозуміло, що оцей сюжет є глибоко комічним і гротескним. Але ж через це ще більше серйозним. Ясно, що з такого треба посміятися. І дійсно треба.
30.01.25 | | Дискурси
«Бо вогонь і війна ненаситні». До 60-річчя Бориса Гуменюка
Надія Гаврилюк
Сподіваймося, що постать Бориса Гуменюка вирине з туману відсутності, а його поезія ще довго збиратиме пазли Неба у наших душах
30.01.25 | | Україна
Хто бачив одну з кращих прем’єр 2021-2022 року?
Ігор Тимощук
«Засвітнє танго» позиціонують як виставу для дорослих. Вона засвідчила стрімкий вихід із зони комфорту для інституції, котра постала перед багатьма викликами, які зазвичай і призводять до креативних рішень, що долають старі стереотипи.
29.01.25 | | Штука
Великий і Жахливий ШІ
Юрій Винничук
Обкладинка, створена ШІ, нам сподобалась, а головне – сподобалася читачам. Але не сподобалася ілюстраторам, які зчинили ґвалт, що у них забрали роботу
29.01.25 | | Дискурси
Бо це танець твого життя
Христина Назаркевич
Усю виставу вони розповідають, насамперед тілом, десятки архетипних історій, викликаючи в глядачів радість, сум, співчуття, злість...
28.01.25 | | Штука

© 2025 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.