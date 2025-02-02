Канада і Мексика у відповідь на дії Вашінґтона запроваджують мита на товари зі США.

На передодні Білий дім запровадив 25-відсоткові мита на товари з Канади, Мексики та Китаю.

 

 

Канада та Мексика здійснюють кроки у відповідь на рішення президента Сполучених Штатів Дональда Трампа запровадити 25-відсоткові мита на товари з цих країн. Як повідомляє газета Globe and Mail, Оттава вводить 25-відсоткові мита на імпортовані зі США товари на загальну суму 155 мільярдів канадських доларів (у перерахунку – 106 млрд доларів США). Про це заявив канадський прем'єрміністр Джастін Трюдо на пресконференції ввечері суботи, першого лютого.

 

«Ми, звичайно, не збираємося нагнітати ситуацію, але ми захищатимемо Канаду, канадців і канадські робочі місця Ми не просили цього, але ми не відступимося», – заявив Трюдо.

 

Мита на товари на суму 30 млрд канадських доларів набудуть чинності вже четвертого лютого, а на решту – через 21 день. Керівник канадського уряду закликав співвітчизників купувати канадські товари та проводити відпустку на батьківщині, а не в Сполучених Штатах.

 

Оттава допускає й інші заходи, зокрема у сфері важливих корисних копалин, закупівель енергії та інших форм співпраці зі сусідньою державою. Крім того, Канада має намір скооперуватися в цій справі з Мексикою, яку також торкнулися мита з боку США.

 

Тим часом Мексика погрожує відповісти Вашінґтону «тарифними та нетарифними заходами». Про це заявила мексиканська президентка Клаудія Шейнбаум (Claudia Sheinbaum). Вона дала відповідне доручення міністру економіки. Водночас, президентка висловила відкритість до перемовин, пояснивши, що проблеми вирішуються «не через запровадження тарифів, а через діалог».

 

Кількома годинами раніше президент США Дональд Трамп підписав указ про мита на товари з двох сусідніх країн та Китаю. Мито на продукцію з Канади та Мексики становитиме до 25 відсотків, на енергоресурси з Канади вона встановлена ​​на рівні 10 відсотків. Таке саме – десятивідсоткове – мито діє для товарів з КНР. Трамп пояснив своє рішення загрозою, яка походить від нелегальних мігрантів і контрабанди наркотиків.

 

Китай теж відреагував на дії Білого дому, оголосивши про «відповідні контрзаходи». Крім того, КНР подасть скаргу до Світової організації торгівлі.

 

02.02.2025

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