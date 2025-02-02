1075-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:
Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:
289,7% танків (з них 1,1% за минулий тиждень),
119,1% бойових броньованих машин (з них 0,6% за минулий тиждень),
731,5% артилерійських систем (з них 6,5% за минулий тиждень),
114,1% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),
73,8% засобів ППО (з них 0% за минулий тиждень),
29,6% літаків (з них 0% за минулий тиждень),
37,1% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень),
593,2% автомобільної техніки (з них 8,8% за минулий тиждень).
09:40 Вночі (із 21:00) росіяни атакували 55-ма ударними БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ РФ.
Станом на 09:00 підтверджено збиття 40 ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській та Одеській областях. 13 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків) – разом 96%.
Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина та Сумщина.
За минулі сім днів було збито 343 із 622 запущених по Україні БПЛА, ще 221 локаційно втрачені (упали чи повернулися в Росію) (разом – 91%).
09:30 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):
09:25 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):
09:20 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:
Протягом минулої доби зафіксовано 110 бойових зіткнень.
Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів із застосуванням 40 ракет, а також 40 авіаударів, скинувши 47 КАБ. Крім цього, здійснив майже п’ять тисяч п’ятсот обстрілів, з них - 128 із реактивних систем залпового вогню, та задіяв для уражень понад 2000 дронів-камікадзе.
Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Западне, Білицьке, Улакли, Розлив, Времівка, Веселе, Бурлацьке та Новопіль.
За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 13 районів зосередження особового складу і техніки та два пункти управління російських загарбників.
На Харківському напрямку минулої доби противник наступальних дій не проводив.
На Куп’янському напрямку відбулося 17 атак окупантів, які Сили оборони відбивали в районах населених пунктів Тополі, Дворічна, Петропавлівка, Степова Новосілка, Глушківка, Загризове та Лозова.
На Лиманському напрямку ворог атакував 15 разів. Намагався просунутись уперед поблизу Новоєгорівки, Тернів, Ямполівки, Колодязів, Торського та в напрямку Новомихайлівки.
На Сіверському напрямку підрозділи Сил оборони відбили чотири атаки ворожих військ неподалік Верхньокам’янського та Білогорівки.
На Краматорському напрямку зафіксовано сім боєзіткнень в районах населених пунктів Часів Яр, Ступочки та Біла Гора.
На Торецькому напрямку ворог здійснив сім атак в районах Торецька та Кримського.
На Покровському напрямку наші захисники зупинили 40 штурмових і наступальних дій агресора в районах Зеленого Поля, Єлизаветівки, Променя, Звірового, Удачного, Успенівки, Новоолександрівки, Срібного та Дачного.
На Новопавлівському напрямку загарбники здійснили дві атаки на позиції українських військ, противник намагався просунутись в напрямку Костянтинополя та Розливу.
На Гуляйпільському напрямку агресор здійснив дві спроби потіснити наших захисників із займаних позицій в районі Новосілки.
На Оріхівському напрямку відбулось два боєзіткнення в районі Щербаків та Нестерянки.
На Придніпровському напрямку російські загарбники, без успіху, один раз штурмували позиції наших підрозділів.
В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили вісім атак російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 19 авіаційних ударів, із застосуванням 24 керованих бомб, а також здійснив 351 артилерійський обстріл (включаючи 5 - із РСЗВ).
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території рф активно застосовує артилерію та ударні БпЛА по мирних українських містах та селах.
Українські воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.
Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1320 осіб. Також українські воїни знешкодили шість танків, 14 бойових броньованих машин, 45 артилерійських систем, одну РСЗВ, 99 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 80 одиниць автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки окупантів.
09:15 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває два російські кораблі, один з яких є носієм крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 4 ракет, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.
09:10 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:
• У ніч з 31 січня на 1 лютого російські війська здійснили масштабну серію безпілотних і ракетних ударів по Україні.
• Нещодавній удар російського безпілотника по українському військово-морському безпілотнику свідчить про те, що російські сили розробили новий метод нівелювання українських можливостей у Чорному морі.
• Українські війська нещодавно просунулися вперед біля Торецька, а російські війська - біля Часів Яру, Покровська і Курахового.
08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):
07:55 Вчора близько 18.00 російська авіація завдала удару із застосуванням керованої авіабомби по місцю тимчасового проживання цивільного населення (вул. Леніна, 7, Суджа, РФ) – триповерховому будинку колишнього інтернату, в якому перебувало 86 цивільних осіб місцевого населення та пункт Національної поліції України з 4 поліцейськими, повідомили в Командуванні Повітряних Сил ЗСУ і надали скріншоти із системи «Віраж-планшет» із траєкторією польоту російської керованої авіаційної бомби. Внаслідок завдання удару зруйнована центральна частина будинку. Станом на 21.00 виявлено 4 загиблих, 4 важких поранених та близько 80 цивільних осіб, які не постраждали.
06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ:
02.02.2025
Станом на 22:00 відбулося 104 бойових зіткнення, противник завдав двох ракетних та 34 авіаційних ударів, використавши 40 ракет та 39 керованих бомб, 739 ударів дронами-камікадзе, здійснив майже 4500 обстрілів позицій наших військ.
Ворог 17 разів атакував наші укріплення на Куп’янському напрямку в районах в районах населених пунктів Тополі, Дворічна, Петропавлівка, Степова Новосілка, Глушківка, Загризове та Лозова.
На Лиманському напрямку за день російські війська 15 разів штурмували позиції українських захисників поблизу Новоєгорівки, Тернів, Ямполівки, Колодязів, Торського та в напрямку Новомихайлівки.
На Сіверському напрямку підрозділи Сил оборони відбили чотири атаки ворожих військ неподалік Верхньокам’янського та Білогорівки.
На Краматорському напрямку наші війська відбили сім атак противника в районах населених пунктів Часів Яр, Ступочки та Біла Гора.
На Торецькому напрямку окупанти за сьогодні сім разів штурмували позиції наших оборонців в районах Торецька та Кримського.
На Покровському напрямку впродовж дня ворог здійснив 39 штурмових і наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів - в районах Зеленого Поля, Єлизаветівки, Променя, Звірового, Удачного, Успенівки, Новоолександрівки, Срібного та Дачного.
За попередніми підрахунками, сьогодні наші воїни ліквідували 151 та поранили 126 окупантів на даному напрямку; знищили гаубицю “Мста-Б”, РСЗВ БМ-21 “Град”, міномет, три автомобілі, три мотоцикли та два БпЛА оперативно-тактичного рівня, також завдали пошкоджень двом одиницям автомобільної техніки, двом самохідним гаубицям 2С19 “Мста-С” та ворожому танку.
На Новопавлівському напрямку загарбники здійснили дві атаки позицій українських військ, противник намагався просунутись в напрямку Костянтинополя та Розливу. Штурмова авіація противника завдавала ударів в районі Времівки.
На Гуляйпільському напрямку агресор здійснив дві спроби потіснити наших захисників із займаних позицій в районі Новосілки. Від ворожих авіаударів постраждав Новопіль.
На Оріхівському напрямку відбулось два боєзіткнення в районі Щербаків та Нестерянки.
На Придніпровському напрямку російські загарбники один раз намагалися витіснити з займаних позицій наші підрозділи, успіху не мали, зазнали втрат.
Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку. Сьогодні українські воїни відбили шість атак загарбницької армії на цьому напрямку, на даний час одне боєзіткнення ще триває, крім того, авіація ворога завдала по власній території 18 авіаударів, скинувши при цьому 23 КАБ, також ворог здійснив 230 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.
На Харківському напрямку з початку доби противник штурмових дій не проводив.
На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.
Сьогодні відзначимо українських воїнів 3-ї окремої штурмової бригади, 43-ї окремої механізованої бригади, 60-ї окремої механізованої Інгулецької бригади, 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади та 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади, які стійко стримують навалу переважаючих сил противника.