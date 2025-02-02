1075-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

289,7% танків (з них 1,1% за минулий тиждень),

119,1% бойових броньованих машин (з них 0,6% за минулий тиждень),

731,5% артилерійських систем (з них 6,5% за минулий тиждень),

114,1% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

73,8% засобів ППО (з них 0% за минулий тиждень),

29,6% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

37,1% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень),

593,2% автомобільної техніки (з них 8,8% за минулий тиждень).

09:40 Вночі (із 21:00) росіяни атакували 55-ма ударними БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ РФ.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 40 ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській та Одеській областях. 13 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків) – разом 96%.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина та Сумщина.

За минулі сім днів було збито 343 із 622 запущених по Україні БПЛА, ще 221 локаційно втрачені (упали чи повернулися в Росію) (разом – 91%).

09:30 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:25 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:20 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Протягом минулої доби зафіксовано 110 бойових зіткнень. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів із застосуванням 40 ракет, а також 40 авіаударів, скинувши 47 КАБ. Крім цього, здійснив майже п’ять тисяч п’ятсот обстрілів, з них - 128 із реактивних систем залпового вогню, та задіяв для уражень понад 2000 дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Западне, Білицьке, Улакли, Розлив, Времівка, Веселе, Бурлацьке та Новопіль. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 13 районів зосередження особового складу і техніки та два пункти управління російських загарбників. На Харківському напрямку минулої доби противник наступальних дій не проводив. На Куп’янському напрямку відбулося 17 атак окупантів, які Сили оборони відбивали в районах населених пунктів Тополі, Дворічна, Петропавлівка, Степова Новосілка, Глушківка, Загризове та Лозова. На Лиманському напрямку ворог атакував 15 разів. Намагався просунутись уперед поблизу Новоєгорівки, Тернів, Ямполівки, Колодязів, Торського та в напрямку Новомихайлівки. На Сіверському напрямку підрозділи Сил оборони відбили чотири атаки ворожих військ неподалік Верхньокам’янського та Білогорівки. На Краматорському напрямку зафіксовано сім боєзіткнень в районах населених пунктів Часів Яр, Ступочки та Біла Гора. На Торецькому напрямку ворог здійснив сім атак в районах Торецька та Кримського. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 40 штурмових і наступальних дій агресора в районах Зеленого Поля, Єлизаветівки, Променя, Звірового, Удачного, Успенівки, Новоолександрівки, Срібного та Дачного. На Новопавлівському напрямку загарбники здійснили дві атаки на позиції українських військ, противник намагався просунутись в напрямку Костянтинополя та Розливу. На Гуляйпільському напрямку агресор здійснив дві спроби потіснити наших захисників із займаних позицій в районі Новосілки. На Оріхівському напрямку відбулось два боєзіткнення в районі Щербаків та Нестерянки. На Придніпровському напрямку російські загарбники, без успіху, один раз штурмували позиції наших підрозділів. В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили вісім атак російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 19 авіаційних ударів, із застосуванням 24 керованих бомб, а також здійснив 351 артилерійський обстріл (включаючи 5 - із РСЗВ). На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території рф активно застосовує артилерію та ударні БпЛА по мирних українських містах та селах. Українські воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1320 осіб. Також українські воїни знешкодили шість танків, 14 бойових броньованих машин, 45 артилерійських систем, одну РСЗВ, 99 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 80 одиниць автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки окупантів.

09:15 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває два російські кораблі, один з яких є носієм крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 4 ракет, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:10 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• У ніч з 31 січня на 1 лютого російські війська здійснили масштабну серію безпілотних і ракетних ударів по Україні.

• Нещодавній удар російського безпілотника по українському військово-морському безпілотнику свідчить про те, що російські сили розробили новий метод нівелювання українських можливостей у Чорному морі.

• Українські війська нещодавно просунулися вперед біля Торецька, а російські війська - біля Часів Яру, Покровська і Курахового.

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

07:55 Вчора близько 18.00 російська авіація завдала удару із застосуванням керованої авіабомби по місцю тимчасового проживання цивільного населення (вул. Леніна, 7, Суджа, РФ) – триповерховому будинку колишнього інтернату, в якому перебувало 86 цивільних осіб місцевого населення та пункт Національної поліції України з 4 поліцейськими, повідомили в Командуванні Повітряних Сил ЗСУ і надали скріншоти із системи «Віраж-планшет» із траєкторією польоту російської керованої авіаційної бомби. Внаслідок завдання удару зруйнована центральна частина будинку. Станом на 21.00 виявлено 4 загиблих, 4 важких поранених та близько 80 цивільних осіб, які не постраждали.

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: