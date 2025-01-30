“Бо вогонь і війна ненаситні”. До 60-річчя Бориса Гуменюка

Борис Гуменюк – український поет і прозаїк, військовий. Народився 30 січня 1965 року в селі Острів на Тернопільщині. Автор проекту «Українські книги — українським тюрмам», Координатор проекту «Інша література». Член НСПУ (з 2006). Заступник командира добровольчого батальйону ОУН (2014 р.) Голова Української Військової Організації (2015 р.). У доробку Б. Гуменюка такі книги: “Спосіб захисту” (1993); “Лук’янівка” (2005);“Острів” (2007); “Та, що прибула з неба” (2009), “Вірші з війни” (2014, 2015); “Блокпост” (2016); “100 новел про війну” (2018).

Борис Гуменюк – автор, ім’я якого промовляє за себе. Його “Вірші з війни”, писані ще 2014 року, досі гостро актуальні, домежно відверті і емоційно наснажені. Долі поетової не знаємо: кілька днів по Різдві Христовім 2022 року він залишив допис у мережі FaceBook і після того не виходив на зв’язок. Числиться зниклим безвісті.

Поміж творів автора, вміщених у збірці “Вірші з війни” привертає увагу вірш “Розбудив ранковий холод”, у якому ліричний персонаж описує власні спогади і родинні світлини, а також зближує війну в Югославії та російсько-українську війну, розцінюючи спорідненість пам’яті як тимчасове укриття: “Вибігаю з чужого дому / З чужої пам’яті / З чужої хати / Зі свого тимчасового щастя / Зі свого тимчасового укриття / Йду в туман / Мене не видно / Мене не видно / Зникаю / Розчиняються / Мене немає / Війна / Мене нема”. Цей фінал вірша виявився пророчим для автора, що і справді зник із зв’язку з живими. Науковці, про тих, кого військовий сленг називає п’ятсотими, кажуть – відсутні. Проте, не можна сказати, що Бориса Гуменюка нема. Його вірші цитують (найчастіше “Заповіт”), вивчають у наукових розвідках (Н. Головченко, Н. Гаврилюк, Т. Пастух, В. Матвієнко та ін.). І ми всі сподіваємося на його повернення. Хоча і розуміємо, що він “розчинився” в війні, про що сам писав трьома строфами вище:

Здригаюся на слові “кров” усе згадую Кров усе пам’ятає Кров має власний біль і пам’ять Щойно крові було по коліна А зараз її по шию Нічого окрім крові Війна

Реалії війни поет не прикрашає. Періодично він повертається до образу чи мотиву, що його заторкував у іншому тексті. Так можемо збагнути, які моменти Борису Гуменюку особливо важить зафіксувати. До прикладу, у верлібрі “Ці чайки над полем бою – вони такі недоречні” автор пише:

Іноді здається Що якби зібрати всі шматки докупи Можна було б скласти людину – Друга чи недруга – От якби ще знайти когось хто б її воскресив

В отому скласти людину гранична правда війни, що часто позбавляє тіло цілості і розкладає на шматки, ніби перемішуючи пазли. Навіть якби ті “пазли” вдалося скласти докупи, ми б отримали людське тіло, а не живу людину. Зрештою, навіть це складно, адже часто частини тіл належать бійцям обох армій. І скласти друга / недруга – надважке завдання. Тим паче, годі воскресити таку людину. Про ілюзію можливості людині воскресити людину мовиться також у “Заповіті”, проте там уже це уявлення розповсюджується тільки на друга, рідного чи дорогого. Ворог опиняється поза такою оптикою: “Не збирайте на полі бою наші рештки / Не намагайтеся наново скласти нас докупи”. Зрештою, відсутність є болючою і гіркою, але вона дає надію рідним, що “десь ми є”.

Із “Заповітом” перегугується і фрагмент вірша “Коли чистиш зброю”. Зокрема, друга строфа цього вільного вірша звучить так:

Коли копаєш землю Коли щодня копаєш окоп чи траншею Пригорщами вигрібаєш цю дорогу й ненависну землю Кожна друга пригорща засипається тобі в душу Вона скрипить у тебе на зубах Ти ламаєш до неї нігті Зрештою – у тебе нема і ніколи не буде іншої Ти залазиш у неї як в лоно матері Тобі в ній тепло й затишно Ти раніше ніколи не відчував її так близько як зараз І стаєте ви суть одно.

У “Заповіті” також фігурують поняття ненависної землі (“Сьогодні знову копаємо землю / Цю ненависну донецьку землю) і землі дорогої (“А сьогодні ми ще копаємо землю / Цю дорогу українську землю”). Щоправда, тут вони не сусідять у межах рядка, а є обрамленням верлібру: в першій строфі – про ненависть, у заключній – про любов. До того ж, ненависть “поглинуто” любов’ю, адже земля донецька – частина землі української. Крім того, й у вірші “Коли чистиш зброю”, й у “Заповіті” земля – мати (“Зрештою – у тебе нема і ніколи не буде іншої / Ти залазиш у неї як в лоно матері”; “Не забирайте нас із землі / Не відривайте нас від матері”).

Водночас варто наголосити, що у верлібрі “Коли чистиш зброю” міститься непряма вказівка на те, що земля мислиться ліричним персонажем вірша як наречена: “Ти раніше ніколи не відчував її так близько як зараз / І стаєте ви суть одно” (Див. Ефесян 5: 31, де написано “Покине тому чоловік батька й матір, і пристане до дружини своєї, і будуть обоє вони одним тілом”). З огляду на те, що вільний вірш “Коли чистиш зброю” оповідає про перше побачення юного вояка з дівчиною на ім’я Марійка – відсилка до сакрального тексту звучить без натяжки. Під іншим кутом зору, так сакралізується майбутня жертва воїна за рідну землю, бо у фольклорі смерть вояка подається як його весілля з землею.

Весілля це, щоправда, позначене жахом неприродного поєднання, як у творі “Ці чайки над полем бою – вони такі недоречні”, де рожеві чайки (мирні птахи) приносять людині шматки людської плоті чи то побратима, чи ворога: “Рожеві чайки – / Волів би ніколи їх не бачити – / Найбільше жахіття цієї війни / І шматки людської плоті / Які падають тобі до ніг просто з неба / З якими ти просто не знаєш що робити – / Адже ти не будеш копати могилу для одного / Відірваного вибухом чи чайками пальця? – Тим паче ти не знаєш – чий він.” Подібний образ завершує розлогий верлібр Бориса Гуменюка під назвою “Коли працює установка залпового вогню «град»”, у якому фігурують безневинні жертви війни і вогню – перепели: “Неможливо дивитися / Як кружляють над своїми гніздами / Охопленими вогнем і війною перепели / Як кричать про допомогу пташенята / Як змовкають ті і ті / Як зрештою усі згорають безневинно”.

На перший погляд, здається, що ці фрагменти мають мало спільного: тільки образ невинного птаха над простором війни, що її розв’язали люди (і в цьому ті люди винні). Емоційна тональність і образна сила другого фрагмента суттєво слабша, ніж першого. Втім, обидва ці образи є парафразом (можливо, й неусвідомленим) епізодів, як вибраний народ живився у пустелі м’ясом перепелів, а орли носили їжу пророку Іллі. В Бориса Гуменюка перепели стають поживою вогню і пожежі, а чайка приносить живим замість харчу – людські рештки. Фактично “поживою” живих стають мертві і сама думка про смерть.

Отут належить сказати, що в збірці “Вірші з війни” містяться посвяти загиблим побратимам. І одна з них подається від імені загиблого – “Вчора я вмер”:

Ніби все гаразд Я – вмер Бо так треба Але десь потайки я вам заздрю Я сумую за вами Я страшенно за вами сумую Заздрю вашому болю І мрію колись повернутися Щоб знову зустрітися з вами Навіть якщо доведеться ще раз Пройти крізь біль.

Ілюзію порядку (“Ніби все гаразд”) не підтримує навіть природність смерті (“Я вмер – / бо так треба”). Байдуже, що тут ідеться не про природній хід речей, за якого все живе помирає, а про смерть із обов’язку (“так треба”), що сприйнятий як вибір, хоча той вибір іде в розріз із інкстинктом виживання (вибір – моральний, а мораль – над інкстинтом). Однак персонаж вірша заздрить живим, хоч і не зізнається їм у цьому, а – можливо – і собі теж. Не тільки живі сумують за покійним, але і він за ними. Тож мріє повернутися (у воскресінні / у перевтіленні), щоб наново зустрітися з усіма, хто йому дорогий. Навіть якщо доведеться ще раз зіткнутися з болем. Що важливо: у розумінні ліричного персонажа цього твору біль – не про смерть (“Виявляється вмирати зовсім не боляче / Жити – боляче.”), а про життя (“Усе ваше життя – / Біль біль біль.”). Однак персонаж стверджує, що заздрить оцьому всуціль болючому життю. І готовий не просто ще раз пережити біль (пройти через нього), але пройти крізь нього, наче крізь вушко голки в Царство Небесне, не тільки позацьогосвітнє, а і внутрішнє:

А тут – стільки неба! Ви собі навіть не уявляєте скільки тут неба! Неба за яке не треба битися Неба якого вистачить усім. (Небо нагадує дитячий конструктор Це – як пазли Які по одному кожна людина носить в собі. Зберемо докупи усі пазли – отримаємо Небо Зберемо значну частину – отримаємо значну частину Неба А коли ти один у великому місті чи серед поля Яка тобі корись з твого пазлу?)

Ідеться не лише про суспільний (спільнотний) вимір Неба, але і про те, що кожна людина надарована його часткою (“Ми вічність носимо в душі”, за висловом Франка). З огляду на сказане, дану строфу можна розцінювати відповідником до фрагменту з вірша “Ці чайки над полем бою – вони такі недоречні”: “Іноді здається / Що якби зібрати всі шматки докупи / Можна було б скласти людину – / Друга чи недруга”. За великим рахунком, скласти людину – не просто стулити до купи людські рештки, це поєднати людські душі (“скласти друга”, образно мовлячи), або ж пробудити в цих душах людське (“скласти ворога”).

Сподіваємося, що постать Бориса Гуменюка вирине з туману відсутності, наша мрія про його повернення в світ офіційно числених живими здійсниться. А його поезія ще довго збиратиме пазли Неба у наших душах, і нагадуватиме нам про біль і радість життя.