"Пам’ятати усіх. Повернення імен на Землю Поетів": у Львові відбудеться міжнародний фестиваль.

8-9 листопада у Львові відбудеться Другий міжнародний поетичний фестиваль "Земля Поетів". До Львова приїдуть десятки відомих поетів і поеток, а також популярні музиканти, актори, філософи, блогери, лідери думок. Очікуються також гості з-за кордону. Головне гасло фестивалю залишається незмінним – "Поети творять націю".

У межах фестивалю відбудуться літературні зустрічі, концерти зірок, театральні вистави. Усього в програмі "Землі Поетів" – 50 подій у чотирьох літературних локаціях: "Шевченко", "Франко", "Леся" і "Стус".

Концептуальним лейтмотивом цьогорічного фестивалю є тема "Пам’ятати усіх. Повернення імен на Землю Поетів". На подіях пригадуватимуть авторів різних течій епохи між двома світовими війнами – галицьких модерністів, січових стрільців, поетів Празької школи, а також поетів-емігрантів, поетів "витісненого покоління" 1970-х. Мета – актуалізувати імена поетів, які зараз рідко звучать, але є важливими для сучасності.

Серед знаних поетів на "Землі Поетів 2025", яких можна буде побачити й почути наживо, – Сергій Жадан, Юрій Іздрик, Катерина Калитко, Артур Дронь, Наталка Білоцерківець, Людмила Таран, Галина Крук, Юлія Тайра Паєвська, Іван Андрусяк, Дмитро Лазуткін, Сергій Пантюк, Ярина Чорногуз, Сергій Мартинюк, Марина Пономаренко, Єлизавета Жарікова та багато інших.

"Особисто мені болить, що забуваються імена тих поетів, які ще зовсім недавно творили й виступали з нами, ровесниками чи молодшими авторами, в одному просторі, – розповіла засновниця і програмна директорка фестивалю "Земля Поетів", поетка й видавчиня Мар’яна Савка. – Зараз, коли нам така важлива повнота канону літератури в утвердженні української ідентичності, треба памʼятати усіх. Ми, живі, хочемо давати голоси тим, хто не з нами, але творив нас і нашу країну, і про кого ми не повинні забути. Нам треба перепрочитати Юрія Покальчука, Ігоря Римарука, Олега Лишегу, Ірину Калинець, Назара Гончара, Аттилу Могильного, Миколу Холодного та багатьох інші. Окрема подія буде присвячена Ігорю Калинцеві, який ще торік читав свої вірші на "Землі Поетів", а нещодавно пішов у засвіти".

Спеціально до фестивалю у "Видавництві Старого Лева" вийде поетична книга поета Юрія Тарнавського, який цьогоріч був номінований на Шевченківську премію. Йому 91 рік, живе він у США. Для "Землі Поетів" поет запише відеозвернення.

У вечірній програмі фестивалю – концерти гуртів "Жадан і Собаки", Vivienne Mort, Іздрика й "Мертвого півня", а також Марії Бурмаки. Серед зіркових гостей "Землі Поетів" також будуть Віктор Морозов, Анжеліка Рудницька, Зіновій Карач, Юрій Йосифович, Андрій Шимановський, Віталій Гордієнко, Олександр "Колмен" Сердюк та інші.

Аудіальна програма фестивалю буде представлена, зокрема, релізом від застосунку LitCom нового альбому "Голоси", присвяченого поетичному звучанню знакових історичних подій України, а також уже традиційними інсталяціями з аудіальними продуктами на окремій локації. Протягом події діятиме виїзна спільна студія Litcom та Audiostories для створення "звукової бібліотеки фестивалю".

Окреме місце в програмі відведено театральним форматам за участі Ростислава Держипільського, Романа Ясіновського, Римми Зюбіної, Ірми Вітовської. Зокрема, заплановано перформанс "Ціна світла" від Театру Курбаса на вірші американської поетки Аманди Ґорман.

Родзинкою міжнародної складової фестивалю стане "Кафе "Європа" – відомий у світі майданчик для інтелектуальних розмов. Тут відбудуться зустрічі, зокрема з легендою польської літератури Ришардом Криніцьким і знаменитою американською поеткою Каролін Форше, Кшиштофом Чижевським (Польща), Крісом Мерілом (США), Володимиром Єрмоленком, Максимом Буткевичем, Мирославом Мариновичем та іншими іноземними й українськими поетами й філософами.

Окрім того, в межах дводенного фестивалю "Земля Поетів 2025" відбуватиметься збір для 2-го корпусу Національної гвардії України "Хартія".

Вхід на фестиваль буде безплатним для військовослужбовців, пенсіонерів і дітей до 12 років включно.

Наразі онлайн доступні квитки для "ранніх пташок" за найнижчими цінами:

https://concert.ua/uk/event/festival-zemlja-poetiv-lviv

https://gastroli.ua/events/zemlya-poetiv-8-11-25