Римська прокуратура розпочала розслідування проти прем’єрки Джорджі Мелоні.

Вона назвала порушену проти неї справу «спробою політичного шантажу».

 

 

Римська прокуратура розпочала розслідування проти прем'єрміністерки Джорджі Мелоні та двох міністрів уряду. Про це повідомила газета La Stampa. Їм інкримінують репатріацію лівійського польового командира, якого розшукує Міжнародний кримінальний суд у Гаазі.

 

Мелоні звинувачують у сприянні в уникненні судової відповідальності Оссами Анджієма, також відомому як Оссама аль-Масрі. Розслідування також ведеться щодо міністрів юстиції та внутрішніх справ Карло Нордіо (Carlo Nordio) та Маттео П'янтедозі (Matteo Piantedosi).

 

Мелоні назвала порушену проти неї справу «спробою політичного шантажу». «Те, що було правдою вчора, вірно і сьогодні: мене неможливо шантажувати, і мене неможливо залякати», – прокоментувала звинувачення Мелоні.

 

Уряд Мелоні зазнав критики з боку опозиції, правозахисних груп та самого Міжнародного кримінального суду за звільнення аль-Масрі з формальних причин після того, як його заарештували в Турині за ордером МКС.

 

Оссама Анджієм – керівник судової поліції Тріполі та член сил спеціального стримування. Його звинувачують у воєнних злочинах і злочинах проти людяності. Слідчі говорять про десятки вбивств на рахунку аль-Масрі з лютого 2015 року, а також про сексуальне насильство, навіть щодо дитини.

29.01.2025

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