Запуск китайського ШІ-чатбота DeepSeek обвалив акції деяких високотехнологічних компаній Заходу.

Акції Siemens Energy AG втратили майже 20 відсотків, Nvidia – майже 18 відсотків.

Китайська компанія DeepSeek запустила безкоштовний чатбот DeepSeek-R1 із використанням штучного інтелекту. Це призвело до турбулентності на західних біржах. Акції виробника чіпів Nvidia впали майже на 18% упродовж торгового дня 27 січня. Про це повідомив телеканал CBS. Ринкова капіталізація компанії через падіння скоротилася більш як на 600 мільярдів доларів. Падіння відчули також американські оператори центрів обробки даних та постачальники електроенергії.

Німецький біржовий індекс DAX у Франкфурті-на-Майні послабшав на 0,5 відсотка. Торги у понеділок, 27 січня, закрилися на позначці 21.282 пункта. Найбільших втрат зазнала компанія Siemens Energy AG – великий постачальник електроустаткування для інфраструктури ШІ. За даними агентства Reuters, акції Siemens Energy знецінилися майже на 20%.

Тим часом ШІ-чатбот DeepSeek 27 січня за кількістю скачувань обігнав конкурента – ChatGPT американської компанії OpenAI – і став одним з найрейтинговіших безкоштовних програмних додатків в App Store у США.

За твердженням китайських засновників DeepSeek, заснованої в 2023 році в Ханчжоу, на створення чат-бота їм знадобилося лише 5,6 млн доларів. Це в рази дешевше за кошти, вкладені в аналогічні розробки американськими технологічними гігантами Nvidia, Meta, Google та Microsoft. Крім того, китайські творці, як стверджується, використовували чіпи з нижчою продуктивністю, ніж їхні західні конкуренти. Через це тепер інвестори сумніваються в тому, що багатомільярдні вкладення у створення потужних чіпів, які виробляє зокрема Nvidia чи аналогічні компанії, виправдані.