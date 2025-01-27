Країни ЄУ погодили пролонґацію санкцій проти Росії.

Для цього довелося виконати певні умови Угорщини, яка блокувала процес.

Міністри закордонних справ країн-членів Європейської Унії на зустрічі у Брюсселі у понеділок, 27 січня, погодили чергову пролонґацію санкцій проти Росії, запроваджених через розв'язану Кремлем війну в Україні. Про це у повідомила телерадіокомпанія Deutsche Welle з покликом на слова верховної представниці Євроунії зі закордонних справ і політики безпеки Каї Каллас.

«Глави МЗС країн ЄУ щойно домовилися знову подовжити санкції щодо Росії. Це дасть можливість і надалі позбавляти Москву доходів для фінансування її війни. Росія повинна заплатити за шкоду, яку вона завдає», – написала Кая Каллас в соцмережі X.

Пролонґація санкцій Євроунії проти РФ терміном ще на півроку було під питанням через погрози Угорщини заблокувати рішення. Угорський прем'єрміністр Віктор Орбан пов'язував питання подовження санкцій з поновленням транзиту російського газу через територію України.

Напередодні засідання стало відомо про заяву Єврокомісії, в якій йшлося про те, що вона проведе перемовини з Києвом про постачання газу до Європи через газопровідну систему України і що вона готова залучити до процесу Угорщину та Словаччину.

«Угорщина отримала запитані гарантії щодо енергетичної безпеки нашої країни. Єврокомісія взяла на себе зобов'язання щодо захисту поставок природного газу і нафтопроводів, які ведуть до держав-членів Євроунії», – написав міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто на своїй сторінці у Facebook.

Чинність санкцій Євроунії має пролонґовуватися щопівроку шляхом голосування. Це вимагає одностайної підтримки всіх 27 семи країн-членів. Перед голосуванням Сіярто заявив, що Угорщина зазнала збитків через антиросійські санкції, тоді як Україна робить кроки, які «загрожують енергетичній безпеці» Центральної Європи. Йшлося, передовсім, про відмову Києва від транзиту російського газу з першого січня 2025 року. Окрім того, в середині січня Угорщина розкритикувала атаку на компресорну станцію «Русская» в Краснодарському краї, яка здійснює подачу газу «Турецьким потоком».

Нагадаємо, що напередодні прем'єрміністр Польщі Дональд Туск пригрозив Вікторові Орбану наслідками, якщо той заблокує санкції Європейської Унії проти Росії. За словами Туска, питання про пролонґацію штрафних заходів проти Москви розглядатиметься «у ключовий момент» війни в Україні.