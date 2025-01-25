Туск пригрозив Орбану наслідками у разі блокування санкцій проти Росії.

Напередодні угорський прем'єр заявив, що не підтримуватиме пролонґацію антиросійських санкцій.

 

 

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск у суботу, 25 січня, пригрозив голові уряду Угорщини Вікторові Орбану наслідками, якщо той заблокує санкції Європейської Унії проти Росії. Про це повідомило польське видання Wprost з покликом на твіт Туска у соцмережі Х. За словами Туска, питання про пролонґацію штрафних заходів проти Москви розглядатиметься «у ключовий момент» війни в Україні.

 

«Якщо Віктор Орбан дійсно заблокує європейські санкції у ключовий для війни момент, то стане абсолютно ясно, що у цій великій грі за безпеку і майбутнє Європи він грає в команді Путіна, а не в нашій. З усіма наслідками, що випливають із цього факту», – написав керівник польського уряду.

 

Нагадаємо: 22 січня Віктор Орбан заявив, що Європейській Унії потрібно зняти запроваджені проти Росії санкції, бо вони нібито не призвели до закінчення бойових дій в Україні. На думку прем'єра, санкції лише шкодять самій Європі.

 

А 24 січня угорський прем'єр-міністр заявив, що Будапешт не підтримуватиме пролонґації санкцій Євроунії щодо Москви доти, доки Брюссель не доб'ється від Києва відновлення транзиту російського газу через Україну. За його словами, через санкції ЄУ щодо Росії Угорщина втратила близько 19 млрд євро.

 

25.01.2025

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