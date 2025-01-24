1066-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:10 Під час ранкової атаки російський дрон частково пошкодив приватний будинок та автомобіль у селі Підбірці Львівської громади, у будинку вибито вікна; ніхто з людей не постраждав, повідомив міський голова Львова Андрій Садовий. Біля цього ж будинку вже були прильоти у 2022 році. Вже вдруге вибуховою хвилею вибито вікна, частково пошкоджено дах і кімнати всередині. Поруч утворилася 4-метрова вирва.

10:05 Цієї ночі Львівщину атакували чотири ворожі бойові безпілотники, повідомив головаОВА Максим Козицький. Воїни ППО та мобільні вогневі групи всі ворожі цілі знищили. В одному зі сіл Львівського району внаслідок падіння уламків «шахеда» пошкоджений житловий будинок.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

288,0% танків (з них 1,4% за минулий тиждень),

118,2% бойових броньованих машин (з них 0,7% за минулий тиждень),

581,2% автомобільної техніки (з них 11,1% за минулий тиждень),

723,6% артилерійських систем (з них 8,3% за минулий тиждень),

113,7% РСЗВ (з них 0,1% за минулий тиждень),

73,8% засобів ППО (з них 0,3% за минулий тиждень),

29,6% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

37,1% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:50 Три людини загинули внаслідок атаки російських безпілотників у Київській області, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій:

на Фастівщині внаслідок влучання уламків БПЛА в 10-пверховий житловий будинок загинув чоловік;

у Броварах уламки БПЛА зруйнували житловий будинок, загинуло подружжя.

09:45 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:40 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:35 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Протягом минулої доби зафіксовано 125 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних та 58 авіаційних ударів, зокрема, залучив п’ять ракет та скинув 102 КАБ. Крім цього, здійснив понад п’ять тисяч обстрілів, залучив для ураження 2261 дрон-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Козача Лопань, Турове, Малі Проходи, Красний Яр, Борівська Андріївка, Міньківка, Костянтинівка, Неліпівка, Улакли, Олексіївка, Новопіль, Новодарівка, Андріївка та Костянтинопіль. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 19 районів зосередження особового складу, озброєння, військової техніки та дві артилерійські системи противника. На Харківському напрямку відбулося одне бойове зіткнення з російськими загарбниками в районі Липців. Сили оборони відбивали штурмові дії неподалік Дворічної, Загризового та Петропавлівки на Куп’янському напрямку, де за добу відбулося дев’ять атак окупантів. Вчора ворог сім разів атакував на Лиманському напрямку. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Ямполівка, Новоєгорівка, Зелений Гай та Копанки. На Краматорському напрямку окупанти атакували два рази у районі Часового Яру. П’ятнадцять атак здійснив ворог на Торецькому напрямку в районах населених пунктів Диліївка, Кримське, Щербинівка та Торецьк. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 63 наступальні дії агресора поблизу населених пунктів Водяне Друге, Миролюбівка, Мирноград, Промінь, Лисівка, Відродження, Успенівка, Андріївка, Шевченко, Дачне, Улакли та Янтарне. Сили оборони відбили сім ворожих атак на Новопавлівському напрямку. Окупанти намагалися просунутися вперед поблизу Новодарівки, Костянтинополя та Великої Новосілки. На Придніпровському напрямку минулої доби українські воїни відбили дві спроби окупантів атакувати позиції наших підрозділів. На Курському напрямку відбулося 13 боєзіткнень, ворог завдав 29 авіаційних ударів, застосувавши 46 керованих авіабомб, здійснив 407 артилерійських обстрілів. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1500 осіб. Також українські воїни знешкодили два танки, 11 бойових броньованих машин, 39 артилерійських систем, одну РСЗВ, 51 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 87 автомобілів та одиницю спеціальної техніки окупантів.

09:25 Вночі (із 21:00) росіяни атакували 58-ма ударними БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ РФ. Станом на 09:00 підтверджено збиття 25-ти ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Хмельницькій та Львівській областях. 27 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків) – разом 90%.

На жаль, внаслідок ворожого удару на Київщині та Чернігівщині постраждали люди, є загиблі. Уражено багатоквартирні та приватні будинки, автомобілі. Спеціальні служби ліквідовують наслідки, постраждалим надається допомога.

За минулі сім днів було збито 379 із 621 запущених по Україні БПЛА, ще 219 локаційно втрачені (упали) чи покинули територію України (разом – 96%).

09:15 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають два російські кораблі, який є носіями крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 4 ракет, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:10 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• За повідомленнями, Росія планує розгорнути додаткові північнокорейські сили, ракети, артилерійські системи і реактивні системи залпового вогню в Курській області для підтримки російських вогневих операцій на великій дальності.

• Кремль, схоже, дедалі більше занепокоєний сприйняттям економічної нестабільності в Росії.

• Нещодавно російські війська стратили щонайменше шістьох беззбройних українських військовополонених у Донецькій області.

• Російські війська нещодавно просунулися вперед у Курській області та поблизу Торецька і Покровська.

• За повідомленнями, Кремль вживає заходів для захисту промислових об'єктів у прикордонних регіонах Росії від українських ударів.

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: