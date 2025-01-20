Суд у Росії заочно заарештував директорку музею в естонській Нарві.

На стіні музею вивішували банер з написом: «Путін – воєнний злочинець».

 

 

Басманний районний суд Москви заочно заарештував директорку Нарвського музею Марію Сморжевських-Смирнову. Про це повідомив інформаційний портал Meduza.

 

Засідання суду, за інформацією видання, відбулося ще в середині січня. Проти директорки музею порушено кримінальну справу за статтею про поширення «фейків» про російську армію групою осіб із політичних мотивів (пункти «б» та «д» частини 2 статті 207.3 КК РФ).

 

Про суть звинувачення та про те, хто ще входить до «групи осіб», нічого не відомо. Сморжевських-Смирнова перебуває в базі розшуку російського міністерства внутрішніх справ з літа 2024 року.

 

Нарвський музей розташований у середньовічному замку в естонському місті Нарві на кордоні з Росією. У 2023–2024 роках 9 травня на його стіні вивішували банер з написом англійською мовою «Путін – воєнний злочинець», який було видно у російському місті Івангороді на протилежному березі річки Нарва. Марія Сморжевських-Смирнова пояснювала, що це «не провокація, а заздалегідь спланована музеєм та організацією Propastop інсталяція».

 

Російські прикордонники неодноразово зверталися до естонської сторони з вимогою зняти плакат. Проте влада Естонії категорично відмовилася.

 

У 2023 році влада Івангорода встановила на березі річки Нарва великий екран, повернений у бік Естонії. На ньому транслювали концерт на честь "дня перемоги" з виступом Шамана та іншими російськими патріотичними піснями.

20.01.2025

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