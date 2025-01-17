Чисельність населення Китаю знижується третій рік поспіль.

Причина в усе ще великому рівні смертності, який перевищує рівень народжуваності.

 

 

Державне статистичне управління Китаю репрезентувало нові дані, згідно з якими чисельність населення країни у 2024 році порівняно з 2023-м скоротилася на 1,29 мільйона осіб – до 1,4 мільярда.

 

Китайська демографічна ситуація погіршується навіть незважаючи на те, що торік кількість новонароджених у порівнянні з попереднім роком зросла на 520 тисяч, до 9,54 мільйона. Рівень народжуваності у 2024 році досяг 6,8 на одну тисячу осіб, що відображає збільшення на 0,38 на 1 тис. порівняно з 2023-м. Про це повідомляє державне інформаційне агентство «Сіньхуа».

 

Причиною негативного демографічного балансу є велика смертність, зокрема й через пандемію коронавірусу. 2023 року смертність сягнула 7,87 на тисячу осіб. Минулого року вона трохи знизилася – до рівня 7,76 на тисячу осіб, але все ще перевищує природній приріст населення.

 

У 2024 році кількість мешканців китайських міст збільшилась на 1,1% (943,5 млн осіб). Більш ніж удвічі менше китайців живе у сільській місцевості: їхня кількість становить 464,8 млн (–2,5%).

 

Кількість китайців почала скорочуватися з 2022 року. Тоді їхня чисельність зменшилася на 850 тис., а 2023-го – на 2,08 млн осіб. Число чоловіків у Китаї становить 719 млн, жінок – 689 млн осіб. 60,9% населення – люди віком від 16 до 59 років.

17.01.2025

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