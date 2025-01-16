Джо Байден у своєму прощальному виступі застеріг про небезпеку олігархії.

Він виступив теж за внесення змін до Конституції, які б обмежили владу президента.

Президент Сполучених Штатів 82-річний Джо Байден у прощальному телезверненні до американців у середу ввечері, 15 січня, застеріг про «зародження олігархії, яка загрожує ​​демократії». Він закликав громадян США «стояти на чатах» проти олігархії, яка розвивається в країні. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. «Сьогодні в Америці формується олігархія, що характеризується надзвичайним багатством, владою та впливом, яка справді загрожує всій нашій демократії, нашим основним правам і свободі, а також чесним шансам кожного на успіх», – заявив президент-демократ наприкінці своєї каденції.

Байден закликав змінити Конституцію країни, щоб президент не міг уникнути відповідальності за злочини в період каденції. «Влада президента не безмежна. Вона не абсолютна», – зазначив Байден.

Глава Білого дому заявив, що за час свого президентства він домігся економічного зростання, одночасно з цим захищаючи навколишнє середовище. «Ми робимо і те, і інше, але могутні сили хочуть використати свій безконтрольний вплив, щоб звести нанівець кроки, які ми зробили для вирішення кліматичної кризи», – бідкався Байден.

Він також високо оцінив досягнення Білого дому в зовнішній політиці та вказав на те, як він «зміцнив НАТО». «За кордоном ми посилили НАТО. Україна, як і раніше, вільна, і ми випередили Китай і багато інших країн», – сказав глава Білого дому.

Байден підкреслив, що забезпечив своєму наступнику Дональдові Трампу мирну передачу влади і побажав новій адміністрації успіху. Республіканець Трамп має вступити на посаду 47-го президента США 20 січня.