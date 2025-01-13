Китай не приймає підсанкційні російські нафтові танкери.

Три танкери несуть на своїх облавках сумарно понад два мільйони барелів російської нафти.

 

 

Три танкери, які перевозять понад два мільйони барелів російської нафти, дрейфують у водах біля східного узбережжя Китаю після того, як у п’ятницю, 10 січня, потрапили під нафтові санкції Сполучених Штатів. Про це в понеділок, 13 січня, повідомила інформаційна аґенція Bloomberg з покликом на дані відстеження суден компанії Kpler.

 

Судна Olia, Mermar та Huihai Pacific перевозили нафту до Китаю з російського тихоокеанського порту Козьміно поблизу Находки. Безпосередньою причиною зупинки нафтотанкерів названо заборону швартуватись у портах китайської портової групи Shandong Port Group, яка об'єднує великі порти в провінції Шаньдун на сході КНР.

 

За даними компанії з відстеження, танкер Huihai Pacific мав прибути до Дунцзякоу в провінції Шаньдун 15 січня після завантаження майже 770 тисяч барелів сирої нафти з російського тихоокеанського порту Козьміно. Танкер Mermar вийшов із Козьмина п’ятого січня з більш ніж 755 тисячами барелів російської нафти і мав зайти до порту Яньтай цього тижня, але тепер також чекає біля берега. Судно Olia з 700 тисячами барелів нафти вийшло з російського порту сьомого січня і також прямувало до Яньтаю, але зараз дрейфує в Жовтому морі.

 

Водночас біля берегів Іспанії стоїть танкер-газовоз Cool Rover із партією ЗПГ з газпромівського заводу «Портовая». Цей танкер також увійшов до пакета жорстких санкцій США.

 

Нагадаємо, що в п'ятницю, 10 січня, адміністрація президента США Джо Байдена запровадила найжорсткіші на даний момент санкції проти енергетичного сектору Росії. Серед іншого обмежувальні заходи торкнулися 183 суден, які американська влада відносить до російського «тіньового флоту», який використовується Москвою для обходу санкцій у сфері транспортування нафти.

 

13.01.2025

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