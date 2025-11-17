Ціна російської нафти впала до мінімуму за 2,5 роки.

Чимраз більше іноземних НПЗ відмовляються вести торгівлю з компаніями «Роснефть» і «Лукойл».

Після запровадження Сполученими Штатами санкцій проти російських нафтових компаній «Роснефть» і «Лукойл» попит та ціна на нафту з Росії стали стрімко знижуватися. Про це повідомила інформаційна аґенція Bloomberg у понеділок, 17 листопада. Так, у четвер, 13 листопада, ціна на нафту марки Urals у Новоросійську впала до 36,61 долара за барель, досягнувши мінімуму з березня 2023 року.

За даними незалежної цінової аґенції Argus Media, аналогічна тенденція спостерігалася і в портах Балтійського моря, зазначає Bloomberg. Потім ціни трохи підвищилися.

До набуття чинності американських санкцій (21 листопада) залишається лише кілька днів, і напередодні цієї дати все більше нафтопереробників у Китаї , Індії та Туреччині припиняють закупівлі російської нафти та шукають альтернативи. Це призвело до того, що нафта Urals почала торгуватися з помітними знижками. За даними Argus Media, наприкінці минулого тижня дисконт ціни цієї марки щодо Brent для російських поставок з Чорного та Балтійського морів збільшився до 23,52 долара за барель, досягнувши максимуму з червня 2023 року.

Як зазначають експерти в коментарях для Bloomberg, це свідчить про небажання покупців ризикувати через побоювання вторинних санкцій .

США і Велика Британія в жовтні оголосили про запровадження санкцій проти російських нафтовидобувних компаній «Роснефть» і «Лукойл» , а також їхніх 34 дочірніх структур, на тлі війни Росії проти України.