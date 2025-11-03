Китай відмовляється від імпорту російської нафти.

Великі держкомпанії та приватні підприємства КНР скасували майже половину постачання нафти з Росії

Китайські нафтопереробні заводи чимраз активніше намагаються уникати поставок російської нафти. Про це в понеділок, третього листопада повідомила інформаційна аґенція Bloomberg. Це стало наслідком запровадження Сполученими Штатами та іншими західними країнами санкцій проти провідних нафтових компаній Росії.

Великі державні нафтові компанії Китаю, включно з Sinopec та PetroChina, а також невеликі приватні підприємства КНР скасували деякі поставки нафти з Росії. За оцінками норвезької консалтингової компанії Rystad Energy, Китай відмовився від закупівель 400 тисяч барелів на добу. Це близько 45% добового обсягу поставок російської нафти в КНР. Рішення особливо позначилося на марці сибірської нафти ESPO, вартість якої стрімко впала.

На рішення китайських приватних підприємств відмовитися від закупівель російської нафти вплинуло включення компанії Shandong Yulong Petrochemical до списків санкцій Великої Британії та Євроунії. Тепер вона змушена купувати лише російське паливо, оскільки робота зі західними постачальниками виявилася неможливою.

Нагадаємо, що наприкінці жовтня міністерство фінансів США запровадило санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній – «Роснефть» та «Лукойл», а також їхніх 34-х дочірніх компаній. Тоді ж Євроунія затвердила 19-й пакет санкцій проти Росії, який забороняє угоди з «Роснефтью» та «Газпромнефтью».