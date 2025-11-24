Доходи Росії від нафти і газу можуть впасти в листопаді на 35%.

Попит та ціна на російську нафту стали помітно знижуватися після запровадження санкцій проти російських компаній «Роснефть» і «Лукойл».

Доходи Росії від продажу нафти та газу за підсумками листопада можуть скоротитися приблизно на 35% порівняно з відповідним періодом 2024 року. Таким чином вони становитимуть 520 мільярдів рублів (6,59 мільярда доларів). Про це в понеділок, 24 листопада, повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на власні розрахунки. Нафтогазові доходи становлять найважливіше джерело коштів для російського федерального бюджету.

Порівняно з жовтнем доходи у листопаді, як очікується, знизяться на 7,4% без урахування виплат податку на прибуток. За період зі січня до листопада російський бюджет, згідно з прогнозом, отримає 8 трлн рублів нафтогазових доходів, що на 22% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Як основні причини падіння нафтогазових доходів аґенція називає зниження ціни на нафту і зміцнення рубля. За розрахунками Reuters, з січня до листопада ціна російської нафти до розрахунку податків впала до 57,3 долара за барель порівняно з 68,3 долара 2024 року. У цей же час рубль подорожчав із 91,7 до 81,1 за долар.

Попит та ціна на російську нафту стали помітно знижуватися після запровадження адміністрацією президента США Дональда Трампа додаткових санкцій проти російських нафтових компаній «Роснефть» та «Лукойл» наприкінці жовтня поточного року.