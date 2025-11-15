США дали «Лукойлу» відтермінування від санкцій на три тижні.

Це дасть російській енергетичній компанії більше часу на продаж активів.

 

 

Адміністрація президента Сполучених Штатів Дональда Трампа пролонґувала на три тижні відтермінування санкцій для російського концерну «Лукойл», який намагається продати свої закордонні активи. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на пресреліз міністерства фінансів США, оприлюднений у п'ятницю, 14 листопада.

 

Санкції, які заважають продажу закордонних активів, знято до 13 грудня, йдеться у заяві мінфіну США. На той же термін дозволено роботу закордонних заправних станцій, які належать російській компанії.

 

Ще один виняток з американських санкцій дозволяє компаніям вести перемовини з «Лукойлом» про купівлю зарубіжних активів концерну. Раніше аґенція Reuters повідомляла, що одним із потенційних покупців може виступати американська інвестиційна компанія Carlyle.

 

Крім того, США дозволили проводити операції з «Лукойлом» та «Роснефтью» для проєктів Карачаганакського та Тенгізського родовищ та Каспійського трубопровідного консорціуму Казахстані. Ця ліцензія навпаки забороняє російським компаніям продавати частки у цих проєктах.

 

Окрему ліцензію, терміном майже на пів року, видано для болгарських підрозділів «Лукойлу», у тому числі для нафтопереробного заводу в Бургасі та компаній, що забезпечують заправку літаків та суден. Вони можуть працювати до кінця квітня. Раніше болгарський уряд домігся зупинення до лютого санкцій Великої Британії проти цих активів.

 

15.11.2025

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Пам'ятати співом
Дзвенислава Саф'ян
Український вокальний ансамбль Alter Ratio здійснив осінні виступи в Берліні та Гаазі, презентувавши програму «Lux Aeterna. Revoice», що поєднала новітню українську музику, поезію й електроніку.
15.11.25 | | Штука
«Територія знаку» Люби Лебідь-Коровай
Ірина Матоліч
Мистецтво знаку – пошук рівноваги між видимим і невидимим. Воно нагадує розмову з тишею, у якій контур, колір, лінія промовляють без звуку, повертаючи до архетипів, які попри зміну епох залишаються в культурі живими.
14.11.25 | | Штука
Флейтові дарунки Музичної Академії
У неділю, 16 листопада, о 11.30 у Музеї Митрополита Андрея Шептицького, (м. Львів, вул. М. Кривоноса, 1) відбудеться концерт «Флейтові дарунки Музичної Академії» під керівництвом професора Андрія Карпяка
13.11.25 | | Штука
Хитра історія з Бродів
Тетяна ГУБРІЙ
У Театрі Заньковецької знову прем'єра: на сцену за драматургією Андрія Бондаренка вийдуть духи, описані ще Гавриїлом Костельником. Будуть вчити глядача, як пережити втрату
13.11.25 | | Галичина
Пристрасний світ наших бабусь
Юрій Винничук
Львівська преса за Польщі застерігала жінок не шпурляти важких предметів в голову своїм чоловікам. Причина поважна: можна не отримати аліментів
12.11.25 | | Дискурси
Заньківчанська прем’єра із привидом 
Старосвітська історія з привидом – так визначають наступну прем’єру театру «Брідські явища» за п’єсою сучасного автора Андрія Бондаренка, що створена на основі реальних подій.
12.11.25 | | Штука
Memento mori
Майкл Мишкало
Тільки в тиші можна відчути цей день – ми ще тут, але ніщо не вічно, ніяких гарантій нема і не було, люди інколи йдуть в одну мить, назавжди. Живіть, не існуйте, робіть добрі справи
11.11.25 | | Дискурси
Не помітили війну
Юрко ТИМЧУК
Найновіша українська історія з Анджеліною Джолі ще більше урізноманітнила і без того дивну картину сучасності. Огляд подій минулого тижня в Україні.
11.11.25 | | Україна

© 2025 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.