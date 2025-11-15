США дали «Лукойлу» відтермінування від санкцій на три тижні.

Це дасть російській енергетичній компанії більше часу на продаж активів.

Адміністрація президента Сполучених Штатів Дональда Трампа пролонґувала на три тижні відтермінування санкцій для російського концерну «Лукойл», який намагається продати свої закордонні активи. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на пресреліз міністерства фінансів США, оприлюднений у п'ятницю, 14 листопада.

Санкції, які заважають продажу закордонних активів, знято до 13 грудня, йдеться у заяві мінфіну США. На той же термін дозволено роботу закордонних заправних станцій, які належать російській компанії.

Ще один виняток з американських санкцій дозволяє компаніям вести перемовини з «Лукойлом» про купівлю зарубіжних активів концерну. Раніше аґенція Reuters повідомляла, що одним із потенційних покупців може виступати американська інвестиційна компанія Carlyle.

Крім того, США дозволили проводити операції з «Лукойлом» та «Роснефтью» для проєктів Карачаганакського та Тенгізського родовищ та Каспійського трубопровідного консорціуму Казахстані. Ця ліцензія навпаки забороняє російським компаніям продавати частки у цих проєктах.

Окрему ліцензію, терміном майже на пів року, видано для болгарських підрозділів «Лукойлу», у тому числі для нафтопереробного заводу в Бургасі та компаній, що забезпечують заправку літаків та суден. Вони можуть працювати до кінця квітня. Раніше болгарський уряд домігся зупинення до лютого санкцій Великої Британії проти цих активів.