США тимчасово звільнили Угорщину від енергетичних санкцій, спрямованих проти Росії.

Це сталося після візиту угорського прем’єра Орбана до Вашінґтона.

 

 

На угорські компанії, які імпортують російську нафту і газ, не будуть накладатися американські санкції протягом найближчого року. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на не названого чиновника Білого дому.

 

Таке рішення адміністрація президента США Дональда Трампа ухвалила після його зустрічі з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном у Вашінґтоні. Запобігання запровадженню вторинних американських санкцій проти угорських компаній, які купують російську нафту та природний газ, було однією з основних цілей візиту голови угорського уряду до США. За його словами, продовження імпорту енергоресурсів із Росії життєво необхідне для Угорщини. Раніше Орбан заявляв, що їхня відсутність «поставить угорську економіку на коліна».

 

Дональд Трамп сказав, що його адміністрація розглядає це питання, оскільки Угорщині важко отримати нафту та газ із інших джерел. «Як ви знаєте, у них (угорців, – ред.) немає переваги мати море. Це чудова країна, це велика країна, але у них немає моря. У них немає портів», – пояснив Трамп.

 

За даними МВФ, на Росію в 2024 році припадало 86 відсотків нафти, яку імпортує Угорщина. Втрата цього джерела енергоресурсів може призвести до зниження ВВП країни на чотири відсотки. Водночас, згідно з дослідженням Центру вивчення демократії (CSD) та Центру дослідження в галузі енергії та чистого повітря (CREA), Угорщина може відмовитися від російської нафти, замінивши її нафтою, що надходить нафтопроводом Adria через Хорватію.

 

Угорщина та Словаччина – єдині країни – члени Євроунії, які продовжують імпортувати російську нафту. Наприкінці жовтня адміністрація Дональда Трампа запровадила санкції проти найбільших нафтових компаній Росії «Роснефть» і «Лукойл». Іноземні компанії, які продовжуватимуть купувати їхню продукцію після 21 листопада, можуть стати об'єктами американських вторинних санкцій.

 

08.11.2025

