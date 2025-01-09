1052-й день війни Росії в Україні. Хроніка

09:50 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

284,8% танків (з них 1,8% за минулий тиждень),

116,7% бойових броньованих машин (з них 0,9% за минулий тиждень),

555,9% автомобільної техніки (з них 10,5% за минулий тиждень),

707,2% артилерійських систем (з них 6,8% за минулий тиждень),

113,5% РСЗВ (з них 0,3% за минулий тиждень),

73,1% засобів ППО (з них 0,6% за минулий тиждень),

29,6% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

37,1% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:45 У Черкаській області запроваджують пілотний підхід до оголошення повітряної тривоги, повідомив голова ОВА Ігор Табурець: під час атаки дронів повітряну тривогу будуть вмикати по районах, сигнал отримуватиме певний район Черкаської області, де фіксується ціль чи є потенційна загроза, зокрема від роботи засобів ППО; у разі ракетної небезпеки повітряну тривогу вмикатимуть без змін - по всій області одночасно.

09:40 Україна під час 25-го засідання зустрічі у форматі "Рамштайн" 9 січня представила військову стратегію на 2025 рік, що базується на чотирьох ключових пріоритетах, заявив міністр оборони Рустем Умєров:

• стабілізація лінії фронту

• зміцнення обороноздатності України

• посилення захисту неба та морських шляхів

• асиметрична відповідь на спроби агресора досягти переваги через масштаб.

09:35 Під час засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" 9 січня Україна досягнула домовленостей про додаткові пакети підтримки на 2 мільярди доларів, повідомив президент Володимир Зеленський.

09:30 Міністр оборони Рустем Умєров відзначив ключові досягнення 25-го засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн":

– Затвердження дорожніх карт розвитку українських Сил оборони до 2027 року, розроблених у рамках 8 Коаліцій спроможностей:

​•​ авіація

​•​ ППО

​•​ морські спроможності

​•​ артилерія

​•​ бронетехніка

​•​ ІТ

​•​ дрони

​•​ розмінування

– Новий рівень співпраці: на додаток до закриття нагальних потреб війни будемо також працювати над побудовою довгострокових спроможностей нашої армії.

Результати від партнерів:

• ​США: новий пакет допомоги на суму $500 млн, до якого увійдуть ракети для ППО, ракети класу «повітря-повітря» та обладнання для літаків F-16.

•​ Канада: допомога на 440 млн канадських доларів, включаючи 100 млн на закупівлю української зброї за Данською моделлю.

•​ Велика Британія: разом із союзниками по НАТО передасть Україні 30 000 нових безпілотників на суму £45 млн. У проєкті беруть участь Данія, Нідерланди, Латвія та Швеція.

•​ Норвегія: 700 млн норвезьких крон для закупівлі дронів у рамках багатонаціональної ініціативи.

•​ Німеччина: у 2025 році передасть 6 систем ППО IRIS-T та найближчим часом надасть 50 ракет-перехоплювачів до цих систем.

•​ Ісландія: профінансує виробництво української зброї в рамках «данської моделі» на суму 2 млн євро.

09:25 Україна отримала ще не всі 19 систем протиповітряної оборони, які необхідні, проте є досить серйозна кількість систем, які "прогарантували партнери", повідомив президент України Володимир Зеленський.

“Додаткові системи ППО будуть, ми маємо підтвердження, є підтримка. Скажу вам відверто, є ще не всі 19 систем, проте є досить серйозна кількість систем, які прогарантували партнери. Зараз працюватимемо, щоб системи швидше доїхали, бо є дуже серйозні системи, про які ми постійно говоримо, і деякі з них проходять відновлення”

09:20 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:15 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Протягом минулої доби зафіксовано 161 бойове зіткнення. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару із застосуванням трьох ракет, а також 55 авіаударів, скинувши 76 КАБ. Крім цього, здійснив понад шість тисяч обстрілів, з них 200 - із реактивних систем залпового вогню, та задіяв для уражень 2408 дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Олександрівка, Вовчанські Хутори, Садовод, Григорівка, Хатнє, Піщане, Курилівка, Борівська Андріївка, Зелений Гай, Верхньокам’янське, Майське, Дружба, Щербинівка, Сергіївка, Андріївка, Торецьк, Костянтинівка, Темирівка, Велика Новосілка, Херсон. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження особового складу та техніки, два засоби протиповітряної оборони, пункт управління, а також один пункт управління БпЛА російських загарбників. На Харківському напрямку наші війська відбили дві атаки противника в районах Стариці та Вочанська. На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося вісім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Западного, Кучерівки, Нової Кругляківки, Петропавлівки та Загризового. На Лиманському напрямку ворог атакував 17 разів. Намагався просунутись уперед поблизу Зелений Гай, Борівська Андріївка, Копанки, Твердохлібове, Макіївка, Греківка та Іванівка. На Сіверському напрямку ворог один раз атакував позиції наших захисників у районі населеного пункту Білогорівка. На Краматорському напрямку зафіксовано сім боєзіткнень в районах населених пунктів Часів Яр та Ступочки. На Торецькому напрямку ворог здійснив 12 атак неподалік Торецька, Білої Гори та Щербинівки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 42 штурмових і наступальних дії агресора в районах населених пунктів Баранівка, Миролюбівка, Сухий Яр, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Зелене, Звірове, Новий Труд, Покровськ, Котлине, Успенівка, Нововасилівка, Новоандріївка та Новоєлизаветівка. На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 29 атак на позиції наших військ поблизу Срібного, Андріївки, Петропавлівки, Курахового та Дачного. На Времівському напрямку противник здійснив 11 наступальних дій на позиції українських підрозділів у районах населених пунктів Янтарне, Времівка, Костянтинопіль та Розлив. На Придніпровському напрямку російські загарбники, без успіху, тричі штурмували позиції наших підрозділів. В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 25 атак російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 19 авіаційних ударів, із застосуванням 31 керованої бомби, а також здійснив 469 артилерійських обстрілів (в тому числі 19 - з РСЗВ) позицій наших військ та населених пунктів. На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках минулої доби противник штурмових дій не проводив. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території рф активно застосовує артилерію та авіацію по районах українських населених пунктів. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1830 осіб. Також українські воїни знешкодили 10 танків, 32 бойові броньовані машини, 24 артилерійські системи, три засоби протиповітряної оборони, 71 БпЛА оперативно-тактичного рівня, три крилаті ракети, 86 одиниць автомобільної та три одиниці спеціальної техніки окупантів.

09:05 Президент України Володимир Зеленський має намір обговорити з прем'єр-міністром Великобританії Кіром Стармером можливість надсилання військового контингенту в Україну:

“Ця ініціатива була започаткована Макроном. Британці дивиться на це позитивно, але я в деталях говоритиму з прем'єр-міністром про це на нашій зустрічі, вона відбудеться. Він буде із візитом в Україні. Безперечно, одним контингентом деяких країн не обійдеться. Цього, я вважаю, замало. Але те, що це може бути серйозною складовою майбутніх гарантій безпеки."

08:55 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні російські кораблі відсутні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

08:50 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Західні партнери України підтвердили свою підтримку України та відданість розвитку української оборонно-промислової бази на засіданні Української оборонної контактної групи на авіабазі Рамштайн у Німеччині 9 січня. Західні партнери України оголосили про додаткові пакети військової допомоги на авіабазі Рамштайн.

• За повідомленнями, російські еліти та високопосадовці у сфері безпеки розчаровані зусиллями президента Росії Путіна вести повномасштабну війну в Україні напівзаходами і дедалі більше занепокоєні тим, коли Путін планує закінчити війну.

• Високопоставлені російські силовики, схоже, вважають, що Росії потрібно інтенсифікувати війну в Україні, а не шукати виходу з неї шляхом переговорів.

• Діагноз російської еліти щодо головної проблеми ведення війни є неточним, оскільки нездатність Росії відновити маневр на полі бою, а не брак живої сили, є основним фактором, що зумовлює відносно повільний темп просування Росії вперед.

• Звіт "Медузи" вказує на те, що російська еліта силовиків - як і сам Путін - не зацікавлена в мирному врегулюванні війни шляхом переговорів у найближчому майбутньому.

• Російське опозиційне розслідувальне видання повідомило, що російська влада перетворила слідчий ізолятор в Таганрозі на центр тортур для українських військовополонених та ув'язнених українських цивільних осіб.

• ООН засудила нещодавнє збільшення кількості страт українських військовополонених у Росії.

• Уряд Вірменії 9 січня схвалив законопроект, що розпочинає процес вступу Вірменії до ЄС.

• Російські війська нещодавно просунулися вперед поблизу Борової та Покровська, а також у Курській області.

• Українські війська нещодавно просунулися вперед біля Суджі.

• Російські офіційні особи продовжують вказувати на те, що Кремль має намір і надалі мілітаризувати російський уряд і російське суспільство в довгостроковій перспективі.

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: