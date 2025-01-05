Як батогом тріснув...

Андрій Содомора

«УТОЧНЮЙТЕ ЗНАЧЕННЯ СЛІВ...» (17)

 

«У дно, у суть, у корінь речі, в лоно, надро слова...»

(Богдан Ігор Антонич)

 

«Уточнюйте значення слів – і ви позбавите світ половини його помилок» (Декарт, вслід за стоїками)... Номінал монети, її вартість, з обігом затирається, а значення слова, його «внутрішня форма», образ, із часом не прочитується, та не тому, що затирається (слово ж не матеріальне), а наче на дно западає.

Тож не лише у книгу, а й у слово можна «пірнати» й «виносити» його форму (лат. «forma»краса) або те, що навіює ця форма. Вона й веде нас цікавими стежками – до глибшого розуміння і відчування слова... Тож не лише чути, а й бачити слово – важливо...

 

 

ЯК БАТОГОМ ТРІСНУВ...

 

Погортавши фразеологічні словники (приємне й корисне читання!), побачимо, як багато з так часто вживаних колись висловів, згустків народної мудрості, соковитого дотепу, залишилось нині лише на папері. Серед них і цей – «Як батогом тріснув» (фірман – хвацько змахнувши батогом над «задуманими» кіньми; ковбой, у вестернах, – зганяючи корів; дресирувальник – у цирку)... Пішли літа, ба й десятиліття – як батогом тріснув... Дивуємось: «І куди воно те все ділося?..»

 

Геніальний Леонардо, як і годиться генієві, по-простому пояснює, «куди»: взяли ми якусь «картинку» з далекого минулого, «поставили» її перед очима (по-народному «перед носом») – от і дивуємося, «куди те все ділося». Нікуди воно не ділося: просто на якусь мить ми випустили те все з пам’яті, наче якусь річ – із рук; замість часу – порожнеча. Час, життєвий час, – це ми, наша, про події в ньому, пам’ять.

 

Але повернімося до батога (від «бити»; римляни – гостряком, stimulo, «стимулювали» худібку). Миг ока – німий образ перелітного моменту; тріск батога – образ звуковий (ударна хвиля): кінець батога у своєму русі (а це таки штука тріснути батогом) подолав звуковий бар’єр. «Тріснув» – краще наслідує той звук, аніж «ляснув»: тріск – «високе», «гостре»; ляск – «плоске», як долонею – по плесі.

 

Подивуватись можна й тому миттєвому тріску: «І куди то все ділося?..» Бо скільки ж то всього за цю мить відбулось у мікро- й макросвіті!.. Ще Ціцерон (на увазі мав, щоправда, суспільно-політичні події) дивувався: «За найменших порухів часу (лат. «momentis», моментів, – А. С.) які ж то величезні зміни відбуваються!..»; зразком тих змін, у наші часи, – обвал Союзу...

 

Тріск батога – це мить, конкретний озвучений відтинок часу, який вважаємо найкоротшим. Саме мить, а не «миттєвість», що є ознакою, бо ж від прикметника «миттєвий»*. Тож якось дивно говорити про стільки-то «миттєвостей» (весни, життя, війни, творчості тощо). З митей, моментів (у Франка вжито 42 рази), ментів, хвилин, що є відтинками часу,– з них, а не миттєвостей, «зложене життя». Синонімом «миті», неозвученого відтинку часу, є вже згаданий, але, на жаль, «безпідставно занедбаний» (Святослав Караванський) – «миг»: миг ока (у Ніщинського – «крок ока») чи миг зорí: зóрі мигтять... Можна й інші синоніми шукати, та найточніший – саме момент): «Моменте, зупинись!» (уявімо собі: «Миттєвосте, зупинись!»). Ще ж і «розлогість слова» ніяк не відповідає швидкій ході часу: момент (з кінцевим наголосом) і миттєвість.

 

Як батогом тріснув – і вже 2025-й!.. Здається ж, було то вчора, як ми раз по раз кидали оком на цифрове табло над фронтоном Музею етнографії у Львові: коли ж то буде та потрійно кругла, «триколісна», дата – 2000-й рік?.. Що принесе нам третє тисячоліття, яке звіщала, вже навіть на вечірньому небі, така яскрава гостя – комета Гейла-Боппа?.. Чверть століття – як батогом тріснув!.. І знову ж можемо повторити слова Ціцерона: «... які ж то величезні зміни відбуваються!» У світі, в душах людей... Війна ж!.. Війна особлива, яка ставить таку чітку межу поміж світлом – і темрявою; людяністю – і чимось протилежним, що й вимовляти лячно...

 

Думка відбігає ще далі: 1950-й... Теж кругла дата: десять циклів – п’ятиліть. А що кругла, то, пам’ятаю, подейкували про кінець світа... Сільська школа... Зими з глибокими снігами, тріскучими морозами... Кінця світу не сталося, хоча нав’язуваний згори загальний психоз у ті дні, «коли помер кривавий Торквемада», мав щось від тієї «кінецьсвітньої» тривоги... Оминула нас планетарна катастрофа й десяток років опісля, коли світ завмер перед навислою над ним зброєю масового знищення...

 

Як батогом тріснув – і ще понад шість десятків майнуло... Вже й не тривога, а таки війна. Знову ввижається та бліда мара – велетенський гриб над планетою... Знову ж те одвічне «Як би ж то!..»: Якби ж то та війна минула нашу хату!.. / Якби ж то, по Другій, – tertium non datur!..

 

Не минула... Ні нашої, ні світової хати... Опинився б хтось із античних серед нас, сьогоднішніх (два тисячоліття – як батогом тріснув!), озирнувся б – і не втримав би гіркоти: «Яка ж то – й не снилося нам! – крем’яниста й важка та стежка: від темряви – до світла!..»

 

Але мусимо її пройти. І на це – нема ради. Мусимо! Бо що таке світ – без світла?.. Все одно що світлиця – без вікон...

 

 

Як батогом хто тріснув, гігантським батогом, – мов саме небо розтріснулось навпіл... То сучасні, надзвукові, долають декілька Махів...

 

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* див. "Наодинці зі словом" (1999: с. 222–226; 2022: с.198–202)

 

 

06.01.2025

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