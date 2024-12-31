Росія розробляла плани евентуальної війни з Японією та Південною Кореєю.

Зокрема планувалися удари по АЕС у двох названих країнах.

 

 

Російські військовики підготували детальний список цілей для завдання ударів по Японії та Південній Кореї у разі евентуальної війни з цими країнами. Про це у вівторок, 31 грудня, написала газета Financial Times із покликом на секретні документи генерального штабу РФ, датовані 2013–2014 роками, які потрапили до рук журналістів від неназваних джерел у західних розвідках.

 

У документах йдеться про 160 об'єктів на території Японії та Південної Кореї. Половина з них – військові об’єкти, серед них центральні та регіональні командні пункти збройних сил Японії та Південної Кореї, радіолокаційні установки, авіабази та військово-морські об'єкти. Серед цивільних об’єктів, які намічені як цілі, – дороги, мости, промислові підприємства й інші об'єкти цивільної інфраструктури, включно з атомними електростанціями. Метою потенційних ударів по них називається запобігання «перегрупуванню військ у районах оперативного призначення».

 

Financial Times зазначає, що документи призначалися для підготовки російських військовиків до потенційного конфлікту в період з 2008 до 2014 років, але вони «досі залишаються актуальними для російської [військової] стратегії». «Російські військові планувальники побоюються, що східні кордони країни виявляться незахищеними у разі будь-якої війни з НАТО і вразливими до атак з боку США та їхніх реґіональних союзників», – зазначає видання.

 

31.12.2024

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