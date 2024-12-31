Помер Ігор Держко.

 

На 66-му році життя помер політик, учений, громадський діяч Ігор Держко. Про це повідомили у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького.

 

"Сьогодні вночі пішов із життя професор кафедри українознавства та філософії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, голова профспілкової організації працівників університету Ігор Зіновійович Держко. Йому було 66 років. Адміністрація та колектив ЛНМУ поділяють смуток рідних і близьких і висловлюють щирі співчуття у зв'язку зі смертю Ігоря Держка", – йдеться в повідомленні.

 

Ігор Держко народився у Стрию на Львівщині. Навчався у Львівському медичному інституті. У 1999 році став асистентом кафедри психіатрії, психології та сексології, а з 2001 року очолив кафедру філософії та економіки ЛНМУ. У 2011 отримав ступінь доктора філософських наук, а у 2015 – професора. В останні роки він був головою профспілкової організації працівників університету.
 

Працював завідувачем кафедри філософії й економіки Львівського національного медичного університету (від 2001). Був одним із активних членів Народного Руху України (з 1989 р. до лютого 2005). Протягом 22 жовтня 1999 – 17 червня 2005 року працював головою відділення Національного олімпійського комітету України у Львівській області. У 1997–2010 роках обіймав посаду заступника голови Львівської обласної державної адміністрації й заступника голови Львівської обласної ради. 

 

Ігор Держко був також професором кафедри українознавства та філософії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. Напрямами його наукових досліджень були проблеми філософської антропології, історичні аспекти й сучасний стан формування громадянського суспільства в Україні, історія філософської думки в Україні, теорія свідомості, філософські аспекти проблеми свободи, теорія особи. Він є автором близько 30 наукових і навчально-методичних праць. 

 

31.12.2024

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