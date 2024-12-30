У Молдові вирішили націоналізувати компанію «Молдовагаз».

Контрольний пакет у цій компанії належить російському «Газпрому».

Кишинів готується до націоналізації стратегічних об'єктів республіки. У понеділок, 30 грудня, на засідання уряду прем'єр-міністр Дорін Речан доручив міністерці юстиції Вероніці Михайлов-Морару протягом трьох тижнів підготувати поправки до законодавства щодо націоналізації стратегічних об’єктів. Про це повідомляє інформаційний портал IPN.

Речан, однак, не вказав, які саме об'єкти готують до націоналізації, проте з місцевих ЗМІ відомо, що передовсім йдеться про компанію «Молдовагаз», в якій контрольний пакет акцій належить російському «Газпрому».

Напередодні молдовський прем’єр висловив обурення рішенням компанії «Газпром» щодо постачання газу до придністровського регіону. «Це рішення ухвалене всупереч чинному договору між "Молдовагазом" і "Газпромом" під приводом міфічного боргу в понад 700 млн доларів. Міжнародний аудит показав, що жодного боргу не існує. Можливо, ці гроші й були витрачені на подорожі та яхти, але неприпустимо перекладати цей обов'язок на плечі громадян Молдови. Ми впораємося з цією ситуацією, як справлялися і раніше з енергетичним шантажем Росії», – заявив Речан.

Російський концерн «Газпром» оголосив, що з першого січня 2025 року скоротить до нуля кількість газу для Республіки Молдова. Компанія посилається на відмову молдовської сторони виконувати свої зобов'язання щодо виплати боргів. Відповідне повідомлення «Газпром» надіслав компанії «Молдовагаз».