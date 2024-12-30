У Молдові вирішили націоналізувати компанію «Молдовагаз».

Контрольний пакет у цій компанії належить російському «Газпрому».

 

 

Кишинів готується до націоналізації стратегічних об'єктів республіки. У понеділок, 30 грудня, на засідання уряду прем'єр-міністр Дорін Речан доручив міністерці юстиції Вероніці Михайлов-Морару протягом трьох тижнів підготувати поправки до законодавства щодо націоналізації стратегічних об’єктів. Про це повідомляє інформаційний портал IPN.

 

Речан, однак, не вказав, які саме об'єкти готують до націоналізації, проте з місцевих ЗМІ відомо, що передовсім йдеться про компанію «Молдовагаз», в якій контрольний пакет акцій належить російському «Газпрому».

 

Напередодні молдовський прем’єр висловив обурення рішенням компанії «Газпром» щодо постачання газу до придністровського регіону. «Це рішення ухвалене всупереч чинному договору між "Молдовагазом" і "Газпромом" під приводом міфічного боргу в понад 700 млн доларів. Міжнародний аудит показав, що жодного боргу не існує. Можливо, ці гроші й були витрачені на подорожі та яхти, але неприпустимо перекладати цей обов'язок на плечі громадян Молдови. Ми впораємося з цією ситуацією, як справлялися і раніше з енергетичним шантажем Росії», – заявив Речан.

 

Російський концерн «Газпром» оголосив, що з першого січня 2025 року скоротить до нуля кількість газу для Республіки Молдова. Компанія посилається на відмову молдовської сторони виконувати свої зобов'язання щодо виплати боргів. Відповідне повідомлення «Газпром» надіслав компанії «Молдовагаз».

30.12.2024

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