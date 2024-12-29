Античні суголосся

Думка написати римовані мініатюри, де з українськими сусідували б латинські слова й вислови, виникла якось несподівано, але не випадково. Час од часу в пам’яті звучали пасажі з нашої «Енеїди» («Енеус ностер маґнус панус / І слав­ний Троянорум князь...»), думалося про давнє, природне входження в нашу мову безлічі латинізмів (турбота, кварта, оковита, оказія...), про постійний наш потяг до пізнання ан­тичної мудрості через стислі афоризми...

А ще – поява текстів, що їх зумовили такі пожвавлені в наш час міжмовні контакти. Найпоказовішою тут – поезія Михайла Зарічного, поважаного не тільки в Європі представника точних наук, а водночас усміхненого поета-«ваґанта», музиканта-гітариста: «хмари вночі розсіються / засіяють пікселі-зорі / і смайлик сумний місяця / на небесному моні­торі» (хто б і собі не всміхнувся сумовитою, гораціанською, усмішкою?..)

Звідси – спроба впровадити й латинське слово в живий контекст життя, в канву української мови, нерідко теж – з усмішкою. Але вона не для того, щоби створити, як в «Енеїді», комічний ефект, навпаки – щоб можна було відчути гармонійний «дует» цих двох мов: унікальної у своєму звучанні латини і соковитої, багатої на барви й відтінки – української, щоб, усміхаючись, говорити про поважне.

Глибшому розумінню латинських сентенцій сприяють по­сторінкові коментарі (переклади – курсивом). У них – спроба «озвучити» латинське слово, дзвін латини, звернути увагу на виняткову її стислість, тягу до гармонії, до гри слів (успадкували це й романські мови), вказати на динаміку античного висло­ву в часовому зрізі, на українські, що з ним перегукуються, фразеологізми. Головне ж – нагадати, яким кривдним і не­справедливим є вислів «мертва мова»: хіба ж може бути мертвим те, в чому дух, душа, думка людини?..

Мозаїка мініатюр укладалася сама собою: що спало на думку в якийсь момент, те й стало черговим «камінчиком».

Окремі рядки, перегукуючись, доповнюють один одного.

Художниця Леся Квик тонким мистецьким пером подає своє бачення віршових мініатюр ­– по-своєму висвітлює еллінський «усміх життя», який так вабить і підтримує людину у всі часи.

* * * * *

Nihil sub sole novi,

у світі –

й у Львові.

__________________________

Нічого нового під сонцем (із «Книги Екклезіястової»). Та й саме сонце (sоl), за Горацієм, хоч воно щоразу нове, а все ж – одне й те саме (alius et idem)... «Годі мені щось нове чи придумати, чи змайструвати, / Щоб зацікавився ти: все вовік зостається тим самим», – голос Природи наприкінці третьої книги Лукрецієвої поеми «Про природу речей».

А раз «нічого нового», то людину підстерігає нудьга. Вона ж, нудьга, за Лукрецієм, і спонукає людину придуму­вати все нові й нові «забавки», покращувати звучання примітивних інструментів (сопілка – «сопіла», скрипка – «скрипі­ла») тощо...

Втім, у цьому ж таки Львові, радше поза Львовом, з кін­цем XIX ст. став розростатися міський масив під назвою «Новий Світ», де свою фабрику з виробництва кахлів мав знаменитий архітектор, будівничий, промисловець і меце­нат Іван Левинський.

* * * * *

Правду ти мовив,

Горацію, –

verum:

Mors última línea rérum.

__________________________

Verum – правда. Смерть – остання риса всіх речей (подій, загалом усього). Цей вислів Горація міг би служити точним перекладом сучасного астрофізичного терміну «горизонт по­дій» (лат. res – це також події) – межі, з-поза якої немає жод­ного повернення жодної інформації у жодному майбутньо­му. Якщо мовою Гомера, то це межа, з-за якої «боги забрали день повороту» (nóstimon emar) геть усьому – назавжди.

* * * * *

– Quid stas?

Transit hora!

– Пройшла вона

й учора...

__________________________

Чого стоїш? Година проходить! Ми – наче в перегонах із часом. Та сили нерівні. Ми зупиняємось, час – ніколи. Хтось наздоганяє час, хтось тікає од нього, а ще хтось пробує увійти в його перелітний порух, момент – у «тут і тепер»... Хтось «іде в ногу з часом», а хтось наче збився з ноги. Та­ких називають диваками, «білими воронами», людьми, що душею залишились в іншій, минулій добі...

«Чого стоїш?» (або «сидиш», «лежиш»): непорушність, надто у сільському житті, пов’язують із безділлям, нероб­ством, бо час – то рух, якась дія, що відбувається в ньому...

Та є інший, невидимий для ока рух – рух думки, в якій, за Паскалем, «уся гідність людини», як про це своїм різцем – Оґюст Роден («Мислитель»)... Та чи година минає, про-ходить (trans-it), чи то ми – «транзитом» у цьому світі?.. «Ту мудрим не будеш», – кажуть у народі.

А щодо цих трьох часів (учора, нині, завтра) – влучно у Марціала: «Пізно вже й нині, Постуме, жити: / Мудрим є, Постуме, той, вчора хто гарно прожив».

* * * * *

Пізня робота –

то не робота:

hora est quota?

__________________________

Котра година? Античні бачили час. Можливо, тому так його цінували – кожну краплину, яка, протискаючись крізь вузеньку шийку клепсидри (крадійки води), скрапувала з верхньої ампули в нижню. «Так і життя скрапає», – кажемо й ми, дослухаючись до монотонного капання... «Котра го­дина?..» – «Пізня...»: найчастіше – не встигаємо, запізнює­мось. Ловимо невловне.

Є і невидимий час: тінь сонячного годинника – рух без руху (motus sine motu). «Horas non numero nisi serenas» («Відраховую лише сонячні години») – напис на такому го­диннику. Це пора золотого віку: вік золотий, бо золота не знав, спокуси для людини. Щасливцям час ліниво рахував лиш сонячні години...

Піщинки у пісковому годиннику, який застосовували у середні віки, не бачимо; той годинник, на відміну від во­дяного, не дає шансу «вловити мить». Кажемо: «Сиплеться, як пісок поміж пальці». Врешті миримося, як у давно за­бутій пісні: «Пішли літа марне з світа, / Та най там, та най там».

* * * * *

Життя –

переважно проза,

лиш інколи –

sub rosa.

__________________________

Sub rosa (під трояндою) – таємно, секретно, інтимно. Троянда (rosa) – квітка Афродіти (Венери), емблема мовчання. В одній із найчуттєвіших од Горація (1,5), зверненій до Пірри (рудої, з вогненним волоссям), дія відбувається іп rosa, тобто серед троянд, у їхньому п’янкому запахові, якому годі протистояти.

Троянда в античних і в нову добу – символ перелітної краси, неповторної молодості, як про це П'єр Ронсар: «Cueillez dès aujourd'hui les roses de la vie» («Зарання рвіть, за дня, троянди, цвіт життя»).

* * * * *

Anno Dómini...

Anno Domini...

Учорашнє –

лиш у спомині.

Карби в пам’яті,

карби в камені...

Гаснуть літери

на пергамені.

Учорашнє –

лиш у спомині...

Anno Domini...

Anno Domini...

__________________________

Року Божого. Під таким заголовком – книга-альбом: «Латинські написи Львова». ЛА «Піраміда», 2008, 2016. («Anno Dómini» – поезія Бернардаса Бражджоніса). Кар­бовані в камені дати – роки «народження» кам’яниць, на­приклад: MDCCCXCI (будинок №1 на вулиці Князя Романа у Львові – 1891 р.).

Уламки висічених на камені написів у лапідаріях... Зга­саючі тексти, писані чорнилом на пергамені, папері – в ар­хівних сховищах... Щойно спомин – одразу ностальгія: крок у минуле – retro: «Так жаль мені минулих днів...» «Було колись – минулося, / Не вернеться знову»... Той жаль – і в одному слові: «Минулося...»

* * * * *

От і маєш!..

Cave canem...

Що робитимем,

Степане?..

Псові скажемо,

Мартине,

Що не знаємо

латини...

__________________________

Стережись собаки. Таким написом при вході до своєї оселі римляни застерігали, що в дворі – злий собака. Якщо йдеться про засторогу, то й тут спадає на думку відомий, із комедії Плавта, вислів: «Homo homini lupus est» («Людина людині – вовк»).

Серед епітетів, якими античні наділяли пса (сторожкий, цілонічний, пильний, чуткий, гавкучий, злий, безстраш­ний...) – і цей, найважливіший: вірний (fidelis). Одіссея, згадаймо, одразу ж упізнав його пес Аргос, тобто бистрий. Рим­ляни, завзяті мисливці, зналися на різних породах призна­чених для полювання собак, найвідоміші з них – молоські (з гористого Епіру в Греції).

* * * * *

Не дивись,

як у небо, —

в стелю,

наче б там

заморгала

stella...

__________________________

Дивимось на стелю, коли на ній фокусуємо погляд; у сте­лю (в стелю) – коли «пускаємо» в неї погляд як у небо. Зірка (stella) – в небі або на небі («На небі зірка ясна засяла...»), залежно від того, як уявляємо собі те небо: як намет над головою чи як позаземний простір («Небо не над нами, ми – в небі», В. Шимборська). І все ж: «Дивлюсь я на небо...»

Цікавим є випадкове співзвуччя: «стеля» – stella... Втім, не таке вже, можливо, й випадкове: stella (від sterla), вва­жають мовознавці, пов’язане з дієсловом sternere – стелити розстеляти, всіювати, прикрашати чимось. «Вічність нам морга до віч» (Франко), тобто всіяне зорями небо.

Згадуємо й кінцівку 33 пісні з Дантового «Раю» в пере­кладі Є. Дроб'язка: «Любов, що водить сонце й зорні стелі».

* * * * *

Михайлові Зарічному

Як то тяжко

navigare

Житям-морем

без гітари,

Ой, як тяжко то,

Михайле,

То заграй-но ми,

заграй ми,

Розворуш м’я,

Михаїле,

Змий із серця

наболіле!

Cito grito

вдар у струни –

Та й по злоте

рушим руно,

Як то оlіт

argonautae...

Volo, cúpio,

щоб заграв ти!

Щоб тугý

розсіяв тýгу

Пособив

і sibi, й другу

І з-під пальців

сипав чари

Шестиструнної

ґітари...

__________________________

Navigare, етимологічно, – гнати (ágere) судно (navis). Cito grito (чіто ґріто) – з пісні до фільму «Міміно» грузинського композитора Гія Канчелі; cito (лат.) – швидко. Оlіт – колись. «Як аргонавти в давнину...» (із Джека Лондона). Volo, cupio – хочу, жадаю. Щоб тугý розвіяв тýгу (в М. Лукаша: «Тугá на серці тýга»). Sibi, tibi... – собі, тобі... Такі близькі перегуки таких, здавалося б, далеких мов...

Гітара – плаче, жалю завдає, але той жаль солодкий: «Чому сльози для нещасних — солодкі?» – задумувався св. Августин. Сипав чари, етимологічно – «пісні» (лат. carmen – пісня, франц. charmant – чарівний). Гітара – з грец. kithara: «Фремію в руки окличник кітару подав пречудову... / Й пісню почав він прекрасну, по струнах ударивши злегка» («Одіс­сея»).

* * * * *

Id, Ego, Super-Ego...

Як тут бути нам, колєґо?..

Заповзявся на нас світ:

зверху Super, знизу – Id.

__________________________

Id – вказівний займенник середнього роду («воно»); Едо – «я», Super-Ego – те, що над «я». Id, Ego, Super-Ego – друга модель психічного апарату З. Фройда. Id – те, з чим народжується лю­дина: неусвідомлене, інстинктивне, щось іще не пізнане чи взагалі непізнаване – те, що впродовж життя дається взнаки...

«Шо то таке?» – не перестає дитина вказувати на видимий предмет. Id («воно») у цій моделі – невидиме, загадкове й для дорослого. Super-Ego – те, що людина звідує, входячи у спільноту, бо ж homo – суспільна істота (ánimal sociale), те, що її зобов’язує («обов’язкова людина»), з чим вона повинна рахуватися, погоджувати своє, особисте, «виборювати себе для себе» (Сенека).

Ego, образно кажучи, – між молотом і ковадлом. Від Super-Ego, того, що зверху, втекти ще якось можна («Світ ловив мене, але не спіймав»), а від того, що знизу, від Id, – годі: довелося б утекти від самого себе.

* * * * *