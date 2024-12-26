Пасажирський літак Azerbaijan Airlines був збитий російською ППО.

Російська влада не дозволили пошкодженому літаку приземлитися у російських аеропортах.

 

 

Російська ракета класу «земля-повітря», випущена зі ЗРК «Панцир-С», стала причиною катастрофи літака авіакомпанії Azerbaijan Airlines в Актау 25 грудня. Про це повідомив телеканал Euronews з покликом на джерела в уряді Азербайджану. Проте офіційний Баку наразі не оголошував цю інформацію і взагалі не оприлюднював жодних версій інциденту.

 

За словами співрозмовників видання, ракета була випущена по авіалайнеру, що прямував рейсом 8432 з Баку до Грозного, під час «повітряної активності безпілотника» над Грозним. Ракета вибухнула поряд із літаком, її осколки пошкодили обшивку літака та поранили пасажирів і членів екіпажу.

 

За даними джерела в кабміні Азербайджану, пілоти запитували аварійну посадку в російських авіадиспетчерів, але ті їм не дозволили приземлитися в жодному з російських аеропортів. Відтак авіалайнер був змушений відправитися через Каспійське море в напрямку Актау.

 

Раніше в Росії та Казахстані озвучувалися інші версії авіатрощі – від зіткнення зі зграєю птахів до вибуху балона на борту.

 

На облавку літака Azerbaijan Airlines перебувало 67 осіб: 37 громадян Азербайджану, 16 громадян Росії, шестеро громадян Казахстану і троє громадян Киргизстану. Катастрофа забрала 38 життів. В Азербайджані оголошено загальнонаціональну жалобу. Опівдні по всій країні було приспущено державні прапори, зупинився транспорт. Пам'ять загиблих вшанували хвилиною мовчання.

 

Як повідомляє азербайджанський інформаційний портал Trend, до розслідування авіатрощі в Актау будуть допущені представники правоохоронних органів Росії й Азербайджану. «Правоохоронні органи РФ та Азербайджану не будуть допущені до криміналістичного розслідування, але до розслідування авіаінциденту будуть допущені», – розповів віцепрем'єр Казахстану Канат Бозумбаєв.

26.12.2024

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