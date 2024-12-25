Літак Azerbaijan Airlines зазнав катастрофи в Казахстані.

На борту перебувало 67 осіб, наразі відомо, що 29 пасажирів вижило.

Пасажирський літак Embraer 190 авіакомпанії Azerbaijan Airlines (AZAL) розбився у середу зранку, 25 грудня, в Актау на заході Казахстану. Про це повідомив казахський інформаційний портал Tengrinews.kz. Літак виконував рейс з Баку до Грозного, але був перескерований через погану погоду спочатку до Махачкали, потім – до Актау.

За попередніми даними літак подав сигнал лиха ще над Каспійським морем. Перед аварією лайнер кружляв над аеропортом, випливає з даних сервісу Flightradar. Літак впав у поле поруч із злітно-посадковою смугою в аеропорту Актау.

Момент аварії літака потрапив на відео. На кадрах видно, як літак під час заходу на посадку врізається в землю під кутом 45 градусів, після чого відбувається вибух.

На облавку літака, що впав, перебували 62 пасажири і п'ять членів екіпажу, повідомили в МНС Казахстану. За даними Міністерства транспорту Казахстану, на облавку перебували 37 громадян Азербайджану, 16 громадян Росії, шестеро громадян Казахстану і троє громадян Киргизстану.

Кількість загиблих наразі з’ясовується. Всі члени екіпаж літака, за попередніми даними МНС Казахстану, загинули в авіатрощі. Відомо, що 29 людей вижило. Дев'ять постраждалих перебувають у важкому стані. Серед поранених троє дітей, двох з них шпиталізовано. МНС готує списки постраждалих

Уряд Казахстану створив комісію з розслідування причин авіакатастрофи. Порушено справу за статтею про порушення правил безпеки під час експлуатації повітряного судна.

Наразі однією з причин авіатрощі експерти називають зіткнення літака зі зграєю птахів. Водночас, видання Orda.kz повідомляє, що, за даними управління охорони здоров'я Мангістауської області Казахстану, на облавку літака вибухнув балон з киснем.