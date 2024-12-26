Великий герцог Люксембургу Анрі має намір зректися престолу.

Про це заявив сам люксембурзький монарх у своєму останньому різдвяному посланні.

 

 

Великий герцог Люксембургу Анрі оголосив про намір зректися престолу на користь 43-річного сина Ґійома. Про це він повідомив у різдвяному посланні, трансляцію вів місцевий телеканал Lux TV. Церемонія передачі влади запланована на 3 жовтня 2025 року.

 

Герцог Анрі зазначив, що незабаром (16 квітня 2025 року) йому виповниться 70 років. «Для більшості співгромадян мого покоління настав час відступити, відійти. Це природний процес, який має свої причини і який також стосується мене. Під час останнього державного свята я оголосив про призначення принца Ґійома заступником-представником Великої Герцогині, і я радий оголосити, що принц Ґійом і принцеса Стефані стануть нашими наступниками з 3 жовтня 2025 року», – заявив люксембурзький монарх у посланні. 
 

У цій останній промові наприкінці року Великий Герцог Анрі також підкреслив мультикультурне багатство Люксембургу, «надзвичайної країни», де люди з усього світу співіснують з люксембуржцями. «У Люксембурзі Великий Герцог стоїть над партіями і не втручається в політичні дебати. Однак ніщо не заважає йому висловлюватись, коли на карту поставлені фундаментальні інтереси країни та її громадян», – зазначив він. 

 

Анрі Альбер Габріель Фелікс Марі Ґійом з династії Нассау народився 16 квітня 1955 року в замку Бецдорф у родині великого герцога Жана та принцеси Жозефіни-Шарлотти Бельгійської. У 1978–2000 роках був почесним президентом Комітету економічного розвитку Люксембургу, сприяючи залученню інвестицій. У березні 1998 Анрі призначили представником-намісником Великого Герцога Жана, а 7 жовтня 2000 він зійшов на престол. 11 грудня 2008 року парламент ухвалив закон, що обмежує повноваження монарха до церемоніальних функцій.

26.12.2024

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