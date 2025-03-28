Чарльза III тимчасово шпиталізували через погіршення здоров’я.

Причиною стали побічні ефекти від лікування раку

 

 

Короля Великої Британії Чарльза III у четвер, 27 березня, на коротко шпиталізували через «тимчасові побічні ефекти», що виникли при лікуванні раку. Про це повідомляє газета The Guardian з покликом на пресслужбу Букінгемського палацу. Згідно зі заявою палацу, 76-річний монарх пройшов планове лікування, що вимагало «короткого періоду спостереження в лікарні». Зараз він вже перебуває у своїй резиденції Кларенс-гаус у Лондоні, працює з документами та здійснює телефонні дзвінки з кабінету.

 

Щоправда, заплановані на п’ятницю, 28 березня, заходи Чарльзові III довелося скасувати. А на цей день у нього була намічена досить велика програма, що включала чотири публічні заходи в Бірмінгемі та відвідування Бірмінгемської королівської балетної трупи. Також, як повідомив речник палацу, заплановано три зустрічі з іноземними амбасадорами,.

 

Джерело у палаці відзначило, що те, що трапилося, – це «невелика затримка на шляху, який веде в абсолютно правильному напрямку».

 

Про онкологічний діагноз британського короля Букінгемський палац вперше повідомив у лютому 2024 року. У перші місяці після цього Карл утримувався від участі у публічних заходах, але потім здебільшого повернувся до колишнього графіку.

 

Букінгемський палац жодного разу не розкривав, якого типу ракова пухлина була виявлена ​​у монарха. Подробиць про побічні ефекти лікування також не повідомлялося.

 

Цього тижня король Чарльза III і королева Камілла оголосили про перенесення державного візиту до Ватикану через хворобу Папи Франціска. Однак візит до Італії все ж заплановано на квітень.

28.03.2025

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Чесноти як цивілізаційний маркер
Михайло Гузюк
Подумати: у звичайному молитвенику нашою бабусі можна знайти список морально-етичних якостей, які плекали мислителі Європи тисячі років!
25.03.25 | | Дискурси
«Чарівна флейта» в Нюрнберзькій опері
©Аделіна Єфіменко
Нова надрадикальна постановка Нюрнберзької опери моцартівсього шедевру «Чарівна флейта» викликала серед публіки захоплення, але післясмак події залишив більше питань, як відповідей.
25.03.25 | | Штука
Коли здоровий глузд не встигає
Юрко ТИМЧУК
Оглядаючи сучасні події, бачиш, що мав рацію козак Василь з «Пропалої грамоти», кажучи: «Люди, вам все це сниться». Як і його рекомендація «плюнь дурневі в очі»...
25.03.25 | | Україна
«Дударик»: п’ять століть української поезії
Дмитро Кацал
Проєкт «Пісні п’яти століть – Поети» об’єднує як барокову, так і естрадну музику й поезію в унікальне мистецьке дійство завдяки участі рок-блюзбенду, струнного квартету, хору, солістів, відеоарту і навіть штучного інтелекту.
24.03.25 | | Штука
Перформанс Maria Lui Quintet у “Дзизі”
Вікторія Майсун
На сцені “Дзиґи” звучали здебільшого англомовні  композиції у стилі ф’южн. Музиканти експериментували з ритмом, синтезуванням вокалу, чергуванням сольних імпровізацій.
23.03.25 | | Штука
Невисловлений реквієм полеглим
Олеся Ісаюк
Позбавлення пам’яті про суб’єктність є частиною колоніальної парадигми, де здомінований не може бути воїном, а тільки «зрадником», романтичним шукачем пригод без ясної цілі
23.03.25 | | Україна
Фортепіанні виміри Лео Орнштейна на львівській сцені
Петро Довгань
Музика Лео Орнштейна у виконанні Романа Рєпки заворожила слухачів щирістю та теплом. У атмосфері камерності піаніст продемонстрував технічну довершеність, чудове володіння динамічною й тембрально-колористичною палітрою інструмента.
22.03.25 | | Штука
De nobis sine nobis – про нас без нас…
Мирослав Трофимук
313 літ про нас без нас… Нині маємо 2025 р. і величезний, проте, на жаль, не засвоєний досвід із вісімнадцятого століття. Quousque tandem?
22.03.25 | | Минуле

© 2025 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.