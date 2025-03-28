Чарльза III тимчасово шпиталізували через погіршення здоров’я.

Причиною стали побічні ефекти від лікування раку

Короля Великої Британії Чарльза III у четвер, 27 березня, на коротко шпиталізували через «тимчасові побічні ефекти», що виникли при лікуванні раку. Про це повідомляє газета The Guardian з покликом на пресслужбу Букінгемського палацу. Згідно зі заявою палацу, 76-річний монарх пройшов планове лікування, що вимагало «короткого періоду спостереження в лікарні». Зараз він вже перебуває у своїй резиденції Кларенс-гаус у Лондоні, працює з документами та здійснює телефонні дзвінки з кабінету.

Щоправда, заплановані на п’ятницю, 28 березня, заходи Чарльзові III довелося скасувати. А на цей день у нього була намічена досить велика програма, що включала чотири публічні заходи в Бірмінгемі та відвідування Бірмінгемської королівської балетної трупи. Також, як повідомив речник палацу, заплановано три зустрічі з іноземними амбасадорами,.

Джерело у палаці відзначило, що те, що трапилося, – це «невелика затримка на шляху, який веде в абсолютно правильному напрямку».

Про онкологічний діагноз британського короля Букінгемський палац вперше повідомив у лютому 2024 року. У перші місяці після цього Карл утримувався від участі у публічних заходах, але потім здебільшого повернувся до колишнього графіку.

Букінгемський палац жодного разу не розкривав, якого типу ракова пухлина була виявлена ​​у монарха. Подробиць про побічні ефекти лікування також не повідомлялося.

Цього тижня король Чарльза III і королева Камілла оголосили про перенесення державного візиту до Ватикану через хворобу Папи Франціска. Однак візит до Італії все ж заплановано на квітень.