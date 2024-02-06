У Чарльза III виявили ракову пухлину.

Британський монарх розпочав лікування, яке вплине на його робочий графік.

У 75-літнього короля Великої Британії Чарльза III діагностували рак. З понеділка, п’ятого лютого, він розпочав лікування. Про це повідомляє телеканал Sky News з покликом на заяву Букінґемського палацу.

У палаці не сказали, яка саме форма раку в монарха, лише уточнили, що це не рак простати. Відомо теж, що недугу було виявлено під час недавнього лікування, яке Чарльз III проходив через аденому простати. Він ліг до приватної клініки в Лондоні 26 січня і був виписаний 29 січня. Тоді повідомляли, що король почувається непогано, але буде змушений провести «певний час у спокої», тому всі найближчі заходи за його участю відкладено.

У заяві Букінґемського палацу не названо й інших подробиць, зокрема на якій стадії перебуває захворювання короля та які лікарські прогнози. Заявлено лишень, що король розпочав «відповідний курс лікування», який проходитиме в Лондоні амбулаторно.

За порадою лікарів, на час лікування монарх буде рідше присутнім на публічних заходах. Обов'язки тимчасово візьмуть на себе інші старші члени королівської родини. Цей статус нині мають його дружина, королева Камілла, син принц Вільям, брат принц Едвард і сестра принцеса Анна.

Чарльз III, як і раніше, продовжить виконувати свою конституційну роль глави держави, у тому числі оформлення державних документів та приватні зустрічі. До таких належать і аудієнції з прем'єр-міністром: вони продовжуватимуть зустрічатись щотижня.

Чарльз III через пресслужбу подякував лікарям за своєчасну діагностику, повідомив, що оптимістично налаштований і сподівається вилікуватися та повернутися до виконання службових обов'язків якнайшвидше. Він теж зазначив, що вирішив оприлюднити свій діагноз, аби запобігти можливим чуткам.