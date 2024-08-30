У Новій Зеландії помер король народу маорі.

Статус короля маорі має неофіційний характер і не має жодної юридичної сили, проте у нього велике символічне значення.

 

 

У Новій Зеландії у віці 69 років помер король маорі Тухеїта Потатау Те Фероферо VII. Про це повідомила новозеландська газета New Zealand Herald. Монарх перебував у шпиталі, де відновлювався після операції на серці. «Король мирно помер у колі родини», – сказав його прессекретар.

 

На знак скорботи на всіх урядових будівлях у країні приспущено державні прапори. Британський король Чарльз III, який є сувереном і головою Нової Зеландії, сказав, що він був шокований новиною, оскільки нещодавно розмовляв з королем маорі телефонічно. Він приніс народу маорі співчуття у зв'язку з смертю їхнього короля.

 

Протягом наступних п'яти днів у Новій Зеландії відбудуться поминальні заходи, у яких візьмуть участь представники племен маорі, а також делегації тихоокеанських держав. Похорон планується на п’яте вересня на горі Таупірі. Цього ж дня на церемонії поховання має бути обраний новий монарх.

 

Тухеїта Потатау був старшим сином (окрім нього в родині було ще шестеро дітей) попередньої монархині маорі Те Арікінуі Даме Те Атаірангікааху. Він був оголошений наступником і після її смерті коронований 21 серпня 2006 року, безпосередньо в день поховання, як це передбачено традиційною церемонією.

 

Тухеїта здобув освіту у школі Ракауманга в Хантлі, школі Саутвелл у Гамільтоні та коледжі Святого Стефана (Бомбейська школа) у Бомбей-Гіллс.

 

Тухеїта був одружений з Макау Арікі Атафаі. Подружжя мало трьох дітей. Після коронації Тухеіти його дружина Макау Арікі Атафаі була призначена покровителькою Ліги добробуту жінок маорі та організації охорони суспільного здоров'я маорі Te Kohao Health].

 

Статус короля маорі має неофіційний характер і не має жодної юридичної сили. Короля обирають, і посада не передається у спадок. Його влада визнається лише частиною маорійських громад, але як лідер корінного народу він є його фактичним представником.

30.08.2024

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