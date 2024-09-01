Норвезька принцеса одружилася з шаманом-афроамериканцем.

Цей шлюб викликав суперечки в норвезькому суспільстві та політикумі.

 

 

52-річна принцеса Норвегії Марта Луїза (Märtha Louise) в суботу, 31 серпня, одружилася з чорношкірим американським громадянином Дуреком Верреттом (Durek Verrett), який називає себе шаманом. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС.

 

Весільні урочистості відбулися в готелі у Ґейранеері, що в Західній Норвегії. Батьки принцеси, король Гаральд V (Harald V) з дому Ґлюксборґів (Glücksborg) та королева Соня Гаральдсен (Sonja Haraldsen) були присутні на одруженні разом з іншими членами королівської родини Норвегії, а також принцами та принцесами зі Швеції та Нідерландів. Три доньки принцеси Марти Луїзи від її першого шлюбу з покійним норвезьким письменником Арі Беном (Ari Behn) також брали участь у церемонії.

 

На відміну від інших королівських весіль, де натовпи народу вітають наречених, на цьому святі щасливу пару, окрім запрошених гостей, змогли побачити лише кілька звичайних норвежців. На весіллі також було помічено знімальну групу Netflix, що викликало невдоволення місцевих видань, які не отримали допуску до урочистостей.

 

Згідно з правилами, Верретт стане членом розширеної королівської родини. Це означає, що ні він, ні його діти від Марти Луїзи не матимуть офіційних титулів. Лише принцеса збереже свій титул.

 

Нинішнє подружжя публічно повідомило про свої стосунки ще 2019 року. Про заручини вони оголосили у 2022 році. Незважаючи на те, що їхні стосунки викликали суперечки в Норвегії, король Гаральд заявив норвезьким журналістам, що Верретт «чудовий хлопець» і що вони вдвох «багато сміялися, навіть у цей важкий час».

 

Проте зі слів Крісті Марі Скреде (Kristi Marie Skrede), королівського кореспондента норвезького телеканалу NRK, стяло відомо, що стосунки принцеси й «шамана» таки викликали конфлікт усередині королівської родини та суперечки у суспільстві. Вони особливо загострилися після того, як Марта Луїза заявила, що відмовляється від своєї ролі королівської патронеси, оскільки вона і Верретт прагнуть «чіткіше розмежувати свою діяльність і діяльність Королівського дому Норвегії» та «запобігти непорозумінням». З того часу пара зазнала критики з боку палацу та членів парламенту Норвегії.

 

Екстравагантності ситуації додає те, що принцеса Марта Луїза в минулому стверджувала, наче є провидицею. Вона навіть керувала школою, в якій, за її словами, учнів навчали «творити дива» та розмовляти з янголами. Верретт про себе каже, що він останній зі шести поколінь шаманів, а одного разу сказав, що помер на 4 хвилини та 25 секунд.

01.09.2024

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