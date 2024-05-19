Усик став першим абсолютним чемпіоном з боксу у надважкій вазі з чотирма поясами.

Володар поясів WBA, WBO, IBF і IBO Олександр Усик (22-0-0, 14 KO) переміг чемпіона WBC британця Тайсона Ф'юрі (34-1-1, 14 KO) в об'єднавчому поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу і став першим абсолютним чемпіоном, що об'єднав чотири чемпіонські пояси.

До цього останнім "абсолютом" у гевівейті був Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року, коли переміг Евандера Голіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF, пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року.

Бій судили Мануель Олівер Палермо (Іспанія), Крейг Меткалф (Канада) і Майк Фіцджеральд (США), рефері в рингу – Марк Нельсон (США).

Рішення суддів:

Фіцджеральд – 114:113 на користь Усика,

Меткалф – 113:114 на користь Ф'юрі,

Палермо – 115:112 на користь Усика.

Друга чверть бою (з четвертого по сьомий раунди) була за Ф'юрі, з восьмого раунду, коли Усик розбив обличчя Ф'юрі, динаміка змінилася на користь Усика, а під кінець 9-го раунду Усик послав Ф'юрі у нокдаун тривалою швидкісною серією 14 влучень. Рефері почав відрахувати нокдаун британцеві (дев'ятий в його кар'єрі), і на рахунку вісім пролунав гонг (оглядачі відзначили потенційний нокаут: можливо, суддя запізно почав відрахунок; промоутер Усика Олександр Красюк навіть заявив, що "арбітр вкрав у нас нокаут"). Власне цей нокдаун і визначив перемогу Усика: без нього рахунок був би нічийним.

У чемпіонських раундах бійці виклалися на повну: 10-й і 11-й можна віддати Усику, а 12-й залишився за Тайсоном Ф'юрі.

Загалом 1-й, 8-й, 9-й та 10-й раунди судді одностайно визнали за Усиком, з 5-го по 7-й а 12-й – за Ф'юрі; більшість суддів за Усиком визнали також 3-й та 11-й раунди, а за Ф'юрі – 2-й та 4-й.

Динаміка суддівських оцінок переваги Усика (+) чи Ф'юрі (-) протягом 12 раундів бою

Compubox оприлюднив статистику завданих/точних ударів бою: Усик перебив Ф'юрі за загальним числом точних влучень (170–157). Тайсон був кращим у джебах (62–48), а Олександр влучив більше силових (122–95).

Першими словами після бою Усик звернувся до покійного батька:

"Батьку, ти чуєш мене, ми це зробили! Дякую дуже моїй команді, дякую Богу. Це великі можливості для мене, для моєї країни. Чудові часи, чудовий день. Слава Україні!"

Після бою Ф'юрі заявив, що хоче реваншу, Усик погодився; попередньо цей бій має відбутися у жовтні, знову в Саудівській Аравії. Згідно з підписаним контрактом, боксери не мають права проводити інші поєдинки перед реваншем. Однак на кону вже не стоятимуть усі пояси у надважкій вазі – пояс IBF отримає нового власника у поєдинку між Філіпом Хрговичем та Даніелем Дюбуа, що відбудеться у червні.