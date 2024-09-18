Олександра Усика на коротко затримали на Краківському летовищі.

До справи його звільнення долучився навіть Президент Зеленський.

 

 

Українського боксера, чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBC і WBO Олександра Усика у вівторок ввечері, 17 вересня, затримали на летовищі Кракова. Про це повідомило радіо RMF FM. Зі знимок видно, що українця закували в кайданки й кудись ведуть польські поліціянти.

 

Відомо, що в ситуацію мусив втрутитися Президент України Володимир Зеленський. За дорученням міністра закордонних справ України Андрія Сибіги до летовища оперативно прибув генеральний консул України в Кракові В'ячеслав Войнаровський. За ситуацією безпосередньо на місці також стежив народний депутат Жан Беленюк. 

 

Згодом Олександра Усика відпустили. Зеленський повідомив, що після затримання спілкувався з Усиком: «Щойно мені повідомили, що все вже добре, нашого чемпіона відпустили і більше його ніхто не затримує. Був обурений таким ставленням до нашого громадянина та чемпіона». Голова держави не назвав причин затримання. «Доручив міністрові закордонних справ України Андрію Сибігу та міністру внутрішніх справ України Ігорю Клименку негайно розібратися у всіх деталях інциденту», – додав Зеленський.

 

Наразі офіційних пояснень затримання Усика оголошено не було. Польський інформаційний портал Onet з покликом на менеджера боксера Олександра Красюка повідомив, що працівники аеропорту з незрозумілих причин не захотіли пустити на борт літака товариша Усика. Боєць нібито заявив, що сам не полетить, і доволі бурхливо заперечував проти затримання свого товариша.

 

Відомо, що Усик приїхав автом з Києва до Кракова, а звідти планував вилетіти до Іспанії на підготовчий збір. 21 грудня в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді заплановано бій-реванш за титул чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBC і WBO проти британця Тайсона Ф'юрі.

 

18.09.2024

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