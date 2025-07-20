Усик нокаутував Дюбуа і знову став абсолютним чемпіоном світу.

Український боксер Олександр Усик нокаутом переміг британця Даніеля Дюбуа в бою за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

 

 

Ввечері 19 липня на лондонському стадіоні "Вемблі" пройшов боксерський поєдинок між українцем Олександром Усиком і британцем Даніелем Дюбуа. Це був реванш, в якому на кону був титул абсолютного чемпіона у надважкій вазі: пояси Усика – WBA, WBO, WBC та IBO, а також титул IBF, яким володів Дюбуа.

 

В п'ятому раунді Усик нокаутував Дюбуа. Дубуа піднявся, спробував посилити тиск, але Усик завдав удару правою зверху, і Дубуа впав. Нокдаун.

 

 

Тепер у послужному списку 38-річного Усика 24 перемоги (15 – нокаутом) у 24 поєдинках на професійному рингу.

 

На рахунку 27-річного Дюбуа 22 перемоги (21 – нокаутом) та три поразки у 25 поєдинках, дві з них – від Усика.

 

"Я хочу подякувати хлопцям, які боронять нашу країну. Підозділам, які боронять нашу Україну на лінії фронту. Хлопці, ви неймовірні, ви дозволяєте мені зараз бути тут!" - оголосив Усик на ринзі українською.

 

Усик утретє в кар'єрі став абсолютним чемпіоном світу. Вперше це сталося 2018 року, коли українець переміг росіянина Мурата Гассієва у бою за всі титули крузервейту (вагова категорія до 90,7 кг). А 2024 року Олександр здобув звання "абсолюта" вже в надважкій вазі, здолавши британця Тайсона Ф'юрі.

 

«38 років – це молода людина. 38 років – це лише старт. Чому в реваншах виходить краще, ніж у перших боях? Я не знаю. Просто хочу подякувати Богу, своїй команді та «Уемблі». Дякую за підтримку, – сказав Усик в інтерв'ю після поєдинку і, звернувшись до Дюбуа: Брате, вибач, це спорт. Мої люди хотіли цієї перемоги».

 

Перший поєдинок між Усиком і Дюбуа відбувся 26 серпня 2023 року у Вроцлаві (Польща). Тоді перемогу нокаутом у дев'ятому раунді здобув український спортсмен.

 

На питання хто наступний Усик відповів:  «Можливо, це Тайсон Ф'юрі. Можливо, у нас є три варіанти: ще Дерек Чісора та Ентоні Джошуа. Можливо, Джозеф Паркер. Послухайте, я зараз не можу сказати, бо хочу повернутися додому».

 

 

20.07.2025

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