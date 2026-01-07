Лікарні Львова доєднали до графіків погодинного вимкнення електроенергії. В ситуацію втрутився Уряд.

Сьогодні вночі частина лікарень Львова залишилася без електропостачання – їх відключили планово, за графіком, попри те, що заклади охорони здоров'я належать до об'єктів, до яких не застосовуються ГПВ. Вночі без електики залишилися стаціонари лікарень святого Луки та святої Анни. Станом на 14:50, за інформацією міського голови Львова Андрія Садового, не було електропостачання ще у двох медичних закладах міста: центрі для людей, які пройшли полон і тортури, а також у пульмонологічному відділенні на вулиці Чупринки. І це попри те, що в ситуацію, яка склалася у Львові вже втрутився уряд.

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко, коментуючи ситуацію з приєднанням до графіків погодинного вимкнення електроенергії лікарень Львова заявила, що заборона вимикати заклади охорони здоров’я під час застосування графіків обмеження електрики міститься в рішенні Кабміну про заходи із забезпечення постачання електроенергії в осінньо-зимовий період 2025/26 років, дотримання якого мають забезпечити місцеві органи влади.

"Уряд України прямо заборонив відключення закладів охорони здоров’я під час застосування графіків обмеження електропостачання. Це закріплено у рішенні Кабміну щодо заходів із забезпечення постачання електричної енергії протягом осінньо-зимового періоду 2025/26 року. Відповідальні виконавці, зокрема місцеві органи влади, зобовʼязані забезпечити безумовне дотримання відповідного рішення Уряду", – написала Свириденко.

Голова уряду також повідомила, що органи контролю, у тому числі Держенергонагляд, невідкладно проведуть перевірки фактів можливих порушень урядового рішення, зокрема у Львові.

Кризова ситуація з відключенням електроенергії у лікарнях Львова сталася в ніч на 7 січня. Сьогодні вранці міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що у Львові частину лікарень та електротранспорт перевели на графіки відключень електроенергії. Причиною, як зазначив мер, стало рішення уряду змінити підхід до визначення критичності підприємств, унаслідок чого медичні заклади та електротранспорт більше не мають статусу захищених від цих графіків.

Згодом Садовий написав, що "мав розмову з пані прем’єр-міністеркою, в.о. міністра енергетики та міністром охорони здоров’я... Подачу електроенергії по частині обʼєктів критичної інфраструктури відновлено".

Нічне відключення електроенергії торкнулося стаціонарів Лікарні Святого Луки та Лікарні Святої Анни Першого медичного об'єднання Львова.

"Нас відключили від електропостачання попри те, що постійно в стаціонарі наших медзакладів перебуває 2100 пацієнтів, щодоби виконується до 150 операцій, в реанімаціях перебуває понад сотня пацієнтів, з них половина - на ШВЛ. Це без перебільшення була пряма загроза життю людей. Тільки в Лікарні Святого Луки перебуває 33 пацієнти в реанімації, половина - на ШВЛ", - повідомили в медоб'єднанні.

У лікарні святої Анни відключення також зачепило кріосховище для збереження ембріонів, яке потребує постійного температурного режиму.

У Першому медичному об'єднанні Львова повідомили, що лікарні оперативно переключилися на альтернативні джерела живлення - не постраждав жоден пацієнт чи процес. "За час війни наші служби добре укріплені, але споживання пального для генераторів є надзвичайно великим, це додаткове навантаження на лікарні", — зазначають у ТМО.

"За час повномасштабної війни ми укомплектувалися джерелами альтернативного живлення та генераторами, зокрема й резервними. У разі відключення ми одразу на них переключилися, тож, на щастя, жодної критичної ситуації не виникло. Усі енергомережі запрацювали, і жоден із пацієнтів не постраждав. Водночас ми розуміємо, що планові відключення електропостачання в медичних закладах становлять великий ризик і наражають наших пацієнтів на небезпеку. Саме тому для нас такі відключення є неприпустимими. Лікарня не може бути в графіках планових відключень, як і медицина загалом, адже це безпосередній ризик для життя і здоров’я людей", — говоритьдиректорка з комунікацій та партнерств ТМО 1 Ірина Заславець.

Заступниця міського голови Львова з гуманітарних питань Ірина Кулинич заявила, що загалом, усі критичні служби міста зранку функціонували безперервно, пацієнти не залишилися без медичної допомоги. Але постійно функціонувати в такому режимі для медичних закладів буде важко.

"Лікарня — це не офіс і не торговий центр. Відділення інтенсивної терапії, реанімації, операційні та апарати ШВЛ не можуть бути включені до графіків планових відключень. Генератори мають залишатися резервним, а не базовим режимом роботи медзакладів. Нічні відключення стали наслідком зміни підходів на державному рівні до визначення об’єктів критичної інфраструктури. Це рішення потребує негайного перегляду", - сказала вона.

Разом із застосуванням графіків погодинного вимкнення електроенергії у лікарнях застосували його сьогодні і до тягових підстанції комунального електротранспорту - в місті зупинилися трамваї і тролейбуси.