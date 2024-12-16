Бундестаґ виніс вотум недовіри уряду Шольца.

Таким чином шлях до позачергових парламентських виборів у Німеччині відкрито.

Депутати Бундестаґу відмовили в довірі чинному бундесканцлерові, соціалдемократу Олафові Шольцу. З 733 парламентарів 394 проголосували проти вотуму довіри чинному німецькому уряду, підтримали кабінет лише 207 депутатів, ще 116 – утрималися. Таким чином шлях до позачергових парламентських виборів у Німеччині відкрито. Про це повідомила газета Die Welt.

Тепер, згідно з німецьким законодавством, президент країни Франк-Вальтер Штайнмайєр протягом 21 дня має ухвалити рішення про розпуск парламенту. Теоретично він може відмовитися від цього кроку та зберегти керівництво Олафа Шольца у форматі меншості. Однак глава держави вже заявив про готовність дослухатися до думки депутатів. Тим більше, що сам Шольц висловився за дочасні вибори.

Тож протягом 60 днів після розпуску парламенту мають відбутися вибори. Попередньо обговорювалася дата – 23 лютого 2025 року.

Олаф Шольц обіймає посаду бундесканцлера Німеччини з грудня 2021 року. Коаліція, яка прийшла разом з ним до влади, складалася з трьох партій — Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), Вільної демократичної партії (ВДП) та «Спілки90/Зелених». З огляду на кольори партійних стягів (червоного, жовтого та зеленого) коаліцію охрестили «світлофорною». Між коаліціянтами регулярно виникали розбіжності, що загострилися минулої осені під час обговорення бюджету на 2025 рік та закладених у нього коштів для допомоги Україні. Це призвело до звільнення міністра фінансів ФРН Крістіана Лінднера та виходу очолюваної ним ВДП з коаліції.

Олаф Шольц на майбутніх виборах планує знову переобратися на посаду канцлера. Його головним суперником вважається лідер найбільшої опозиційної партії ФРН – Християнсько-демократичного союзу (ХДС) – Фрідріх Мерц (Friedrich Merz), який виступає, зокрема, за посилення військової підтримки України. Нещодавно він відвідав Київ. У передвиборчих соціологічних дослідженнях Мерц стабільно лідирує. Інші кандидати – віцеканцлер ФРН, представник «зелених» Роберт Габек та лідерка прокремлівської «Альтернатива для Німеччини» Аліса Вайдель (Alice Weidel).