Асад переправив до Москви дві тонни євро та доларів у 2018–2019 роках.

Водночас родина Асада таємно скуповувала активи в Росії.

У 2018–2019 роках центробанк Сирії переправив до Москви літаками близько 250 мільйонів доларів готівкою. Про це повідомила газета Financial Times (FT) з покликом на конфіденційні документи. У ці роки при владі в Сирії перебував президент Башар Асад, який «заборгував Кремлю за військову підтримку». При цьому в самій Сирії, за даними газети, на той час спостерігалася «гостра нестача іноземної валюти».

FT пише, що сирійська влада перевезла до Росії банкноти загальною вагою близько 2 тонн і номіналом $100 та €500. Ці гроші нібито призначалися для розміщення у російських банках. Газета з покликом на службу експортних даних Import Genius уточнює, що 13 травня 2019 року у Внуково приземлився літак, який перевозив $10 млн у 100-доларових купюрах, відправлених від імені сирійського центробанку. У лютому 2019-го було поставлено ще близько 20 млн євро у купюрах по 500. Всього з березня 2018-го до вересня 2019 року було здійснено 21 рейс для перевезення готівки.

Як зазначає FT, до 2018 року схожих грошових переказів між ЦБ Сирії та російськими банками не було. Доставлені до Москви кошти нібито передавали банку «Российская финансовая корпорация» (належить «Рособоронекспорту»). У березні 2018 року ЦБ Сирії також переказав $2 млн російському ЦМРБанку, пише газета. Обидві кредитні організації згодом потрапили під санкції США. FT також зазначає, що родина Асада таємно «скуповувала активи в Росії», зокрема елітну нерухомість у Москві.