1025-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:20 Вночі підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали ураження по лінійно-виробничій диспетчерській станції "Стальной конь" в Орловській області РФ, повідомили в Генштабі ЗСУ. Це один з найбільших терміналів нафтопродуктів у передмісті Орла. В результаті ураження розпочалася потужна пожежа. Лінійна виробничо-диспетчерська станція "Стальной конь" є частиною російського військово-промислового комплексу, який забезпечує постачання нафтопродуктів для армії РФ.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

279,2% танків (з них 0,6% за минулий тиждень),

113,4% бойових броньованих машин (з них 0,6% за минулий тиждень),

518,8% автомобільної техніки (з них 4,2% за минулий тиждень),

684,9% артилерійських систем (з них 1,4% за минулий тиждень),

112,8% РСЗВ (з них 0% за минулий тиждень),

71,8% засобів ППО (з них 0% за минулий тиждень),

29,6% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,9% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:50 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:45 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:35 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Протягом минулої доби зафіксовано 205 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах два ракетних та 38 авіаударів, зокрема, задіяв 99 ракет та скинув 51 КАБ. Крім цього, здійснив понад 3200 обстрілів, з них 104 — із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Тур’я, Цилюрики, Алісівка, Мала Рибиця, Гранів, Вовчанські Хутори, Охрімівка, Богуславка, Нова Кругляківка, Сергіївка, Серебрянський Ліс, Сіверськ, Кримське, Стара Миколаївка, Єлизаветівка, Велика Новосілка, Зелене Поле. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили один район зосередження особового складу, два командних пункти, одну наземну станцію керування БпЛА та ще один важливий обєкт противника. На Харківському напрямку ворог один раз штурмував в районі населеного пункту Вовчанськ. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Колісниківки, Богуславки, Загризового та Лозової на Куп’янському напрямку, де за добу відбулося десять атак окупантів. Минулої доби ворог 24 рази атакував на Лиманському напрямку. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Греківка, Надія, Зелений Гай, Шийківка, Макіївка, Терни, Зарічне, Торське, Діброва, Григорівка та у напрямку Чернещини. Один штурм противника відбили наші оборонці в районі Білогорівки на Сіверському напрямку. На Краматорському напрямку окупанти атакували шість разів у районах Часового Яру та Ступочок. Десять атак здійснив ворог на Торецькому напрямку в районах населених пунктів Торецьк, Кримське та Диліївка. Більшість атак противник спрямував на Торецьк. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 62 наступальні дії агресора у бік населених пунктів Миролюбівка, Лисівка, Промінь, Даченське, Шевченко, Новий Труд, Зелене, Піщане та Пушкіне. Сили оборони відбили 27 ворожих атак на Курахівському напрямку. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах Старих Тернів, Сонцівки, Зорі, Курахового, Дальнього, Дачного, Ганнівки та Успенівки. В районах населених пунктів Трудове, Веселий Гай, Костянтинопільське, Сухі Яли, Благодатне, Сторожеве, Нескучне на Времівському напрямку противник здійснив 35 штурмів наших позицій. На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках минулої доби ворог активних дій не проводив. На Придніпровському напрямку наші війська відбили чотири атаки противника, противник успіху не мав. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Минулої доби на Курському напрямку відбулося 22 боєзіткнення, ворог завдав 13 авіаційних ударів 19 керованими бомбами та вчинив 399 артилерійських обстрілів. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1040 осіб. Також українські воїни знищили 2 танки, 24 артилерійських системи, 53 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 81 ракету, 40 автомобілів та 2 одиниці спеціальної техніки окупантів. Інформація уточнюється.

09:20 Вночі росіяни атакували Україну ударними БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками інших типів із районів Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел, Брянськ, Міллєрово РФ. Усього в ударі застосовано 132 ворожі БпЛА.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 58 ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Чернігівській, Сумській, Київській, Полтавській, Черкаській, Вінницькій, Одеській, Миколаївській, Харківській, Дніпропетровській та Кіровоградській областях. Крім того, через активну протидію Сил оборони 72 ворожі безпілотники не досягли своїх цілей (локаційно втрачені), два — повернулось у Росію (разом 100%).

За минулі сім днів було збито 184 із 436 запущених по Україні БПЛА, ще 249 локаційно втрачені (впали) чи покинули територію України (разом – 99%).

09:10 Станом на 06:00 в Чорному морі відсутні російські кораблі на бойовому чергуванні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:05 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• У ніч з 12 на 13 грудня російські війська здійснили найбільшу з початку війни серію ракетних і безпілотних ударів по Україні, спрямованих переважно на українську енергетичну інфраструктуру.

• Серія ударів Росії по українських енергетичних об'єктах є частиною ширшої кампанії, спрямованої на те, щоб заморозити Україну взимку 2024-2025 років і змусити Україну та Захід до самостримування та прийняття політичних рішень, які вигідні Росії.

• Українські удари по військових аеродромах в Росії та російським системам ППО в ближньому тилу можуть призвести до зменшення кількості російських повітряних операцій та ударів планерних бомб по Україні.

• Росія евакуює елементи свого військового угруповання в Сирії, водночас продовжуючи переговори з окремими сирійськими угрупованнями про довгострокову військову присутність Росії в країні.

• Статус російської вертолітної бази в Камішлі на північному сході Сирії залишається незрозумілим.

• Міністерство оборони США оголосило 12 грудня про новий пакет військової допомоги Україні на суму 500 мільйонів доларів.

• Російське інсайдерське джерело, яке раніше вірно передбачило зміни командування в російській армії, відреагувало на нещодавні заяви про те, що російське військове командування зняло з посади командувача 3-ї загальновійськової армії (колишній 2-й армійський корпус Луганської народної республіки) генерал-майора Овчарова.

• Президент Росії Володимир Путін нагородив голову Росгвардії Золотова орденом Героя Росії.

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: