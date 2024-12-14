ЄУ запроваджує санкції проти організаторів гібридних атак Кремля.

Санкції на цих підставах запроваджуються Євроунією вперше.

Глави зовнішньополітичних відомств країн-членів Європейської Унії заявили у п'ятницю, 13 грудня, про намір запровадити санкції проти аґентів російської розвідки за причетність до гібридних атак проти ЄУ. Про це повідомив розслідувальний проект «Система». Санкції на цих підставах запроваджуються Євроунією вперше, вони мають увійти до 15-го санаційного пакету ЄУ.

Євроунія і НАТО звинувачують Москву у причетності до серії інцидентів, спрямованих на дестабілізацію західних держав, які засудили російську аґресію проти України. Влада Німеччини, Латвії, Литви, Польщі та Естонії повідомила про розкриття секретних операцій та інцидентів, включно з підпалами, організованими в останні місяці кремлівськими спецслужбами.

За даними «Системи», під обмеження потраплять 16 осіб та три компанії. Серед них – керівник ТОВ «ГК Структура» Микола Тупікін, який, за даними Брюсселя, керував операцією Doppelgänger (у перекладі з німецької – «двійник»). У рамках цієї кампанії на сайтах, що імітують великі ЗМІ, публікувалися фейкові новини.

Під обмеження пападе й співробітниця адміністрації президента Росії Софія Захарова, яку в ЄУ вважають причетною до кампаній з дискредитації російської опозиції.

Телеведуча та заступниця гендиректора компанії «Газпром Медіа» Тіна Канделакі опинилася у списку санкцій ЄУ за виправдання російської аґресії проти України та поширення пропаганди Кремля.

Санкції торкнуться також кількох представників російських силових структур. Серед них – офіцер ФСБ Артем Курєєв, який, за даними ЄУ, координував операції з поширення дезінформації у Європі та Африці.

Серед юридичних осіб, які потрапили під санкції ЄУ, – військова частина ГРУ 29155 – підрозділ Головного управління Генштабу ЗС РФ, який вважають причетним до низки диверсій на території ЄУ.

Очікується, що 15-й пакет санкцій Євроунії щодо Росії буде схвалено главами МЗС країн-членів у понеділок, 16 грудня.