1371-й день війни Росії в Україні. Хроніка

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби відбулося 183 бойових зіткнення.

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 68 авіаційних ударів, скинувши при цьому 140 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 4334 обстріли, з них 73 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6137 дрони-камікадзе.

Авіаударів зазнали райони населених пунктів Великомихайлівка, Гаврилівка, Орли Дніпропетровської області; Гуляйполе, Залізничне, Воздвижівка, Косівцеве, Запоріжжя, Різдв’янка Запорізької області; Наддніпрянське Херсонської області.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та ще одну іншу важливу ціль російських загарбників.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося три бойових зіткнення. Крім того, ворог завдав одного авіаційного удару, скинув три керовані авіабомби, а також здійснив 187 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема три — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили п’ять атак противника у районі Вовчанська, Синельникового та в напрямку Колодязного.

На Куп’янському напрямку відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони зупинили штурмові дії противника в районах Піщаного та Петропавлівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 15 разів, намагаючись просунутися у районах населених пунктів Шандриголове, Новоселівка, Греківка, Надія, Зарічне та в напрямку Ставок.

На Слов’янському напрямку наші захисники відбили 15 штурмів окупаційних військ у районах Дронівки, Виїмки, Серебрянки, Сіверська та в напрямку Званівки, Ямполя, Закітного.

На Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 24 атаки поблизу Олександро-Шультиного, Іванопілля, Клебан-Бик, Яблунівки, Плещіївки, Полтавки та у бік Костянтинівки, Степанівки й Софіївки.

На Покровському напрямку відбулося 61 бойове зіткнення поблизу населених пунктів Шахове, Нове Шахове, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Новоекономічне, Молодецьке, Філія, Дачне.

На Олександрівському напрямку Сили оборони зупинили 13 спроб ворога прорвати оборонні рубежі у районах населених пунктів Степове, Красногірське, Привільне, Павлівка, Єгорівка, Зелений Гай, Вороне, Соснівка та в напрямку Орестополя.

На Гуляйпільському напрямку українські воїни відбили 17 атак окупантів поблизу населених пунктів Зелений Гай, Затишшя, Солодке та у бік Гуляйполя, Прилук, Варварівки й Добропілля.

На Оріхівському напрямку ворог один раз намагався просунутися вперед на позиції наших підрозділів в районі Приморського, отримав відсіч.

На Придніпровському напрямку агресор здійснив дві безрезультатні спроби наблизитися до позицій українських підрозділів поблизу Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці й активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.

Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1120 осіб. Також українські воїни знешкодили два танки, чотири бойові броньовані машини, 18 артилерійських систем, два засоби протиповітряної оборони, 448 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 112 одиниць автомобільної та три одиниці спеціальної техніки російських окупантів.