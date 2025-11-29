1376-й день війни Росії в Україні. Хроніка

12:00 За минулий тиждень, за зведеннями Генштабу ЗСУ, було відбито 1572 російські атаки (позаминулого тижня – 1312), при цьому знищено 7550 російських військових (позаминулого – 7000): у середньому 4,8 за атаку (позаминулого – 5,3).

11:50 Протягом минулого тижня російська армія застосувала проти України 902 кореговані авіаційні бомби, що більше, ніж попереднього тижня (було 768), випливає зі щоденних повідомлень Генштабу ЗСУ.

11:45 Міністерство закордонних справ Казахстану висловило протест з приводу "останнього цілеспрямованого нападу на життєво важливу інфраструктуру Міжнародного каспійського трубопровідного консорціуму у водах морського порту Новоросійськ". Казахстан розглядає цей інцидент як дію, що "шкодить двостороннім відносинам між Республікою Казахстан та Україною", й очікує від української сторони вжиття конкретних заходів для запобігання повторенню таких інцидентів.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

333,2% танків (з них 0,6% за минулий тиждень),

136,3% бойових броньованих машин (з них 0,3% за минулий тиждень),

1125,2% артилерійських систем (з них 3,7% за минулий тиждень),

138,4% РСЗВ (з них 0,3% за минулий тиждень),

89,5% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень),

34,5% літаків (з них 0,2% за минулий тиждень),

38,8% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:50 Вночі (з 19:00) росіяни атакували двома балістичними ракетами Іскандер-М із ТОТ АР Крим та 122 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів із напрямків Орел, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ РФ, Гвардійське ТОТ АР Крим, близько 75 із них – шахеди.

За попередніми даними, станом на 09:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 104 ворожі БпЛА типу Shahed, "Гербера" і дрони інших типів (85%) на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання балістичних ракет та 18 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 1452 із 1648 запущених по Україні БпЛА (разом – 88%).

09:40 Двоє мирних жителів постраждали від атак російських дронів у Дніпропетровській області, повідомив в.о. начальника ОВА Владислав Гайваненко.

09:30 Внаслідок нічної атаки російських БпЛА на Вишгород одна людина загинула, ще 11 постраждали, повідомив начальник Київської ОВА Микола Калашник.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 271 бойове зіткнення. Вчора противник завдав трьох ракетних та 40 авіаційних ударів, застосував 38 ракет та скинув 110 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 3813 обстрілів, зокрема 59 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4033 дрони-камікадзе. Авіаударів зазнали райони населених пунктів Ківшарівка Харківської області; Межова Дніпропетровської області; Слов’янськ Донецької області; Верхня Терса, Залізничне, Гуляйполе, Тернувате, Прилуки Запорізької області. За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та два артилерійські засоби противника. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося два бойових зіткнення. Ворог завдав 7 авіаційних ударів, скинув 15 керованих авіабомб, здійснив 154 обстріли, зокрема шість — із реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку українські воїни відбили дев’ять атак поблизу населених пунктів Вовчанськ, Приліпка, Вовчанські Хутори, Колодязне та у бік Кутьківки. На Куп’янському напрямку вчора відбулося 14 атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника поблизу населених пунктів, Піщане, Колісниківка, Новоплатонівка та у бік Нової Кругляківки, Глушківки й Петропавлівки. На Лиманському напрямку ворог атакував 23 рази, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Новоєгорівка, Копанки, Нововодяне, Середнє, Карпівка, Дерилове, Новоселівка, Колодязі, Зарічне та у бік Степового. На Слов’янському напрямку наші воїни зупинили дев’ять атак противника у районах населених пунктів Ямпіль та Серебрянка. На Краматорському напрямку Сили оборони успішно зупинили чотири спроби ворога просунутися вперед поблизу Часового Яру, Новомаркового та Васюківки. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 25 атак у районах Олександро-Шультиного, Щербинівки, Плещіївки, Яблунівки, Русиного Яру та у бік Софіївки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 76 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Маяк, Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Новоекономічне, Покровськ, Лисівка, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новосергіївка та Філія. На Олександрівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 44 атаки у районах населених пунктів Зелений Гай, Товсте, Соснівка, Олександроград, Січневе, Вишневе, Привілля та Рибне. На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили 15 ворожих атак в районах населених пунктів Привільне, Солодке, Зелений Гай та у бік Гуляйполя. На Оріхівському напрямку відбулося десять бойових зіткнень — противник намагався просунутися поблизу Степногірська, Степового та у бік Малої Токмачки й Новоандріївки. На Придніпровському напрямку за минулу добу боєзіткнень не зафіксовано. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці, активно підриваючи наступальний потенціал ворога у тилу. Втрати російських загарбників за минулу добу становили 1160 осіб. Також українські воїни знешкодили п’ять танків, 14 бойових броньованих машин, сім артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, 508 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 29 ракет та 49 одиниць автомобільної техніки окупантів.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Російські державні ЗМІ використовують нещодавні заяви президента Росії Путіна, щоб посилити неправдиву інформацію про те, що лінія фронту в Україні незабаром впаде, – ймовірно, з метою змусити Захід і Україну поступитися вимогам Росії, яких вона не може забезпечити воєнними засобами. ISW продовжує вважати, що лінія фронту в Україні не стоїть на межі падіння.

• Вночі з 28 на 29 листопада Росія здійснила черговий комбінований ракетний і безпілотний удар, спрямований переважно на українську енергетичну інфраструктуру в Київській області, в результаті чого загинули щонайменше троє цивільних осіб і щонайменше 52 отримали поранення.

• Українські сили нещодавно завдали удару по двох російських нафтових танкерах «тіньового флоту» в Чорному морі – це перший випадок, коли українські сили атакували судна «тіньового флоту». Українські сили також завдали удару по морському терміналу за допомогою безпілотних надводних апаратів на тлі триваючих ударів дронів по російських нафтопереробних заводах і військовій інфраструктурі.

• Російська економіка продовжує демонструвати ознаки руйнування, оскільки Росія продовжує надавати пріоритет воєнній економіці над стабільністю.

• В ніч з 28 на 29 листопада повітряні кулі з білоруського повітряного простору продовжували вторгнення в повітряний простір НАТО в Литві.

• Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умеров очолює українську делегацію в США.