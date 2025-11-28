1374-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:05 Внаслідок попередніх масованих ракетно-дронових атак в усіх регіонах України сьогодні вимушено застосовуються заходи обмеження споживання: погодинні відключення обсягом від 0,5 до 2,5 черг, а також графіки обмеження потужності для промислових споживачів і бізнесу, повідомили в Укренерго.
11:00 Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання, повідомили в Укренерго. Сьогодні станом на 9:30, його рівень був на 2,3% вищим, ніж в цей час вчора. Причина – зниження температури повітря в частині регіонів, а також висока хмарність майже на всій території України, що зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне збільшення рівня енергоспоживання із загальної мережі.
Вчора добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 1,4% вищим, ніж максимум попередньої доби, 26 листопада. Причина – застосування меншого обсягу заходів обмеження.
10:25 Вночі (з 18:00) росіяни атакували однією балістичною ракетою Іскандер-М із ТОТ АР Крим та 72 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Брянськ, Міллєрово РФ, близько 50 із них – "шахеди".
За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 63 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів (88%) на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання балістичної ракети та 9 ударних БпЛА на 5 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 1 локації.
За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 948 із 1132 запущених по Україні БпЛА (разом – 84%).
10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:
Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:
333,0% танків (з них 0,6% за минулий тиждень),
136,2% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),
1124,8% артилерійських систем (з них 5,6% за минулий тиждень),
138,2% РСЗВ (з них 0,3% за минулий тиждень),
89,5% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень),
34,5% літаків (з них 0,2% за минулий тиждень),
38,8% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).
09:45 Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура здійснюють слідчі дії (обшуки) у керівника Офісу президента України – Андрія Єрмака. Слідчі дії санкціоновані і здійснюються в межах розслідування.
09:30 Російські війська за добу здійснили більше 400 обстрілів по 20 населеним пунктам Запорізької області, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.
09:25 Російські війська обстріляли дронами два райони Дніпропетровської області, є жертва від удару КАБ та постраждала, повідомив очільник ОВА Владислав Гайваненко. У Петропавлівській та Слов'янській громадах понівечені 2 приватні будинки, авто та газогін.
09:20 Виробництво електроенергії цього тижня на трьох діючих українських атомних електростанціях – Хмельницькій, Рівненській та Південноукраїнській – значною мірою повернулося до норми після минулотижневих військових атак на електромережу, повідомив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі. Майже всі енергоблоки зараз працюють на повну потужність, лише один блок залишається на зниженій потужності. Крім того, всі високовольтні лінії електропередач, втрачені під час атак, були відновлені.
09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):
09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):
09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):
08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:
Загалом протягом минулої доби зафіксовано 247 бойових зіткнень.
Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктів одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети, 53 авіаційні удари, скинувши при цьому 133 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 3470 обстрілів, з них 130 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2814 дронів-камікадзе.
Авіаударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів Тернувате, Гуляйполе, Григорівка Запорізької області; Придніпровське Херсонської області.
За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один район зосередження особового складу противника.
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося вісім бойових зіткнень. Ворог завдав п’ять авіаційних ударів, застосувавши при цьому 11 керованих авіабомб, та здійснив 140 обстрілів, один з яких — із реактивної системи залпового вогню.
На Південно-Слобожанському напрямку ворог шість разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників поблизу Вовчанська, Амбарного та Дворічанського.
На Куп’янському напрямку вчора відбулося шість ворожих атак. Наші оборонці відбили штурмові дії противника у напрямку населених пунктів Петропавлівка, Мала Шапківка, Піщане, Новоплатонівка.
На Лиманському напрямку ворог провів 29 атак, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Греківка, Карпівка, Новоєгорівка, Середнє, Новоселівка, Шандриголове, Торське та в бік Нового Миру, Глущенкового, Дружелюбівки, Ольгівки, Ставків, Дробишевого, Олександрівки.
На Слов’янському напрямку протягом минулої доби наші захисники зупинили 13 ворожих спроб просунутися вперед в районах населених пунктів Ямпіль, Дронівка, Серебрянка, Виїмка, Федорівка та у напрямку Закітного.
На Краматорському напрямку наші захисники відбили три атаки противника у районі Часового Яру та в бік Бондарного.
На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 31 атаку у бік Костянтинівки, Іванопілля, Степанівки та у районах населених пунктів Плещіївка, Русин Яр.
На Покровському напрямку наші захисники зупинили 59 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Шахове, Нове Шахове, Затишок, Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Новоекономічне, Піщане, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка, Дачне та у напрямках Гришиного й Новопавлівки.
На Олександрівському напрямку противник протягом минулої доби здійснив 29 атак поблизу населених пунктів Ялта, Андріївка-Клевцове, Вербове, Привільне, Рибне, Зелений Гай, Піддубне, Вороне, Степове, Січневе, Соснівка, Красногірське та в напрямку Олексіївки.
На Гуляйпільському напрямку наші захисники відбили 20 атак ворога поблизу населених пунктів Затишшя, Солодке, Червоне та у бік населених пунктів Добропілля, Прилуки, Варварівка, Гуляйполе.
На Оріхівському напрямку відбито 10 атак противника у бік Малої Токмачки, Новоандріївки, Степногірська, Приморського та в районі Кам’янського й Степового.
На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили одну ворожу атаку у бік Антонівського мосту.
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці й активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.
Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1100 осіб. Також українські воїни знешкодили сім танків, 15 бойових броньованих машин, 21 артилерійську систему, 63 безпілотні літальні апарати та 48 одиниць автомобільної техніки окупантів.
28.11.2025