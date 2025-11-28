1374-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:05 Внаслідок попередніх масованих ракетно-дронових атак в усіх регіонах України сьогодні вимушено застосовуються заходи обмеження споживання: погодинні відключення обсягом від 0,5 до 2,5 черг, а також графіки обмеження потужності для промислових споживачів і бізнесу, повідомили в Укренерго.

11:00 Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання, повідомили в Укренерго. Сьогодні станом на 9:30, його рівень був на 2,3% вищим, ніж в цей час вчора. Причина – зниження температури повітря в частині регіонів, а також висока хмарність майже на всій території України, що зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне збільшення рівня енергоспоживання із загальної мережі.

Вчора добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 1,4% вищим, ніж максимум попередньої доби, 26 листопада. Причина – застосування меншого обсягу заходів обмеження.

10:25 Вночі (з 18:00) росіяни атакували однією балістичною ракетою Іскандер-М із ТОТ АР Крим та 72 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Брянськ, Міллєрово РФ, близько 50 із них – "шахеди".

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 63 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів (88%) на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання балістичної ракети та 9 ударних БпЛА на 5 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 1 локації.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 948 із 1132 запущених по Україні БпЛА (разом – 84%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

333,0% танків (з них 0,6% за минулий тиждень),

136,2% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

1124,8% артилерійських систем (з них 5,6% за минулий тиждень),

138,2% РСЗВ (з них 0,3% за минулий тиждень),

89,5% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень),

34,5% літаків (з них 0,2% за минулий тиждень),

38,8% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:45 Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура здійснюють слідчі дії (обшуки) у керівника Офісу президента України – Андрія Єрмака. Слідчі дії санкціоновані і здійснюються в межах розслідування.

09:30 Російські війська за добу здійснили більше 400 обстрілів по 20 населеним пунктам Запорізької області, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

09:25 Російські війська обстріляли дронами два райони Дніпропетровської області, є жертва від удару КАБ та постраждала, повідомив очільник ОВА Владислав Гайваненко. У Петропавлівській та Слов'янській громадах понівечені 2 приватні будинки, авто та газогін.

09:20 Виробництво електроенергії цього тижня на трьох діючих українських атомних електростанціях – Хмельницькій, Рівненській та Південноукраїнській – значною мірою повернулося до норми після минулотижневих військових атак на електромережу, повідомив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі. Майже всі енергоблоки зараз працюють на повну потужність, лише один блок залишається на зниженій потужності. Крім того, всі високовольтні лінії електропередач, втрачені під час атак, були відновлені.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення: