1373-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:40 Росіяни вночі атакували Одеську область безпілотниками, є часткові руйнування об'єктів цивільної інфраструктури, повідомив голова ОВА Олег Кіпер.

11:35 Внаслідок російських ударів дронами та з артилерії по Дніпропетровській області три людини дістали поранення, повідомив в.о. голови ОВА Владислав Гайваненко. Через атаку горіли магазин, прибудова до будинку, літня кухня, гараж, авто, альтанка, одна оселя зруйнована, також понівечені дитячий садочок та інфраструктура.

11:30 У Сумській, Харківській та Полтавській областях застосовані аварійні відключення електроенергії, повідомили в Укренерго. Причина запровадження заходів обмеження – наслідки попередніх ракетно-дронових атак на енергооб’єкти. Попередньо оприлюднені графіки знеструмлення наразі не діють. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання. Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.

11:20 В Тернополі померла дитина, яка постраждала в результаті російського ракетного удару по місту 19 листопада, повідомив міський голова Сергій Надал:

"Маленька Адріана Унольт, 12 років, померла після дев’ятиденної боротьби за життя. Її мама загинула, сестричка досі в лікарні".

11:05 Впродовж останньої доби росіяни продовжували атакувати енергооб’єкти, на ранок є локальні знеструмлення у кількох областях, повідомили в Укренерго. Внаслідок попередніх масованих ракетно-дронових атак в усіх регіонах України сьогодні вимушено застосовуються заходи обмеження споживання: погодинні відключення обсягом від 0,5 до 2,5 черг, а також графіки обмеження потужності для промислових споживачів і бізнесу. Завдяки вже здійсненим аварійно-відновлювальним роботам загальну тривалість вимушених знеструмлень у більшості регіонів вдалося зменшити.

11:00 Споживання електроенергії залишається стабільно високим, повідомили в Укренерго. Станом на 09:30 його рівень був таким же, як в цей час вчора.

Вчора добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 1,6% вищим, ніж максимум попередньої доби. Причина – застосування меншого обсягу заходів обмеження.

10:35 Вночі (з 18:00) росіяни атакували 142 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів із напрямків Курськ, Орел, Міллерово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ РФ, Гвардійське ТОТ АР Крим, близько 90 із них – шахеди.

За попередніми даними, станом на 08:30 протиповітряною обороною збито/подавлено 92 ворожі БпЛА типу Shahed, "Гербера" і дрони інших типів (65%) на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 42 ударних БпЛА на 18 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на трьох локаціях.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 980 із 1175 запущених по Україні БпЛА (разом – 83%).

10:15 Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Росія не може мати права вето на вступ України до Альянсу.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

332,8% танків (з них 0,5% за минулий тиждень),

136,1% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

1124,1% артилерійських систем (з них 5,2% за минулий тиждень),

138,2% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

89,5% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень),

34,5% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

38,8% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:25 Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів по 4 населених пунктах Харківської області, постраждали двоє літніх людей, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 213 бойових зіткнень. Вчора противник завдав 66 авіаційних ударів, скинувши 162 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 4013 обстрілів, зокрема 60 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4388 дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Партизанське Сумської області; Дружківка, Краматорськ Донецької області; Гаврилівка, Діброва, Великомихайлівка Дніпропетровської області; Косівцеве, Гуляйполе, Воздвижівка, Нове Поле Запорізької області; Одрадокам’янка Херсонської області. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, пункт управління БпЛА та один інший важливий об’єкт ворога. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося два боєзіткнення. Противник завдав 4 авіаційних ударів, скинувши при цьому дев’ять керованих авіаційних бомб, здійснив 174 обстріли, зокрема два – із реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку противник 12 разів атакував позиції українських захисників поблизу Вовчанська, Синельникового, Амбарного, Дворічанського та у бік Колодязного. На Куп’янському напрямку вчора відбулося шість боєзіткнень. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у напрямку населених пунктів Піщане та Петропавлівка. На Лиманському напрямку ворог атакував 44 рази, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Греківка, Нововодяне, Новоєгорівка, Новоселівка, Копанки, Колодязі, Середнє, Рідкодуб, Карпівка, Зарічне та у бік населених пунктів Лиман й Дробишеве. На Слов’янському напрямку Сили оборони зупинили 14 наступальних дій загарбників в районах Ямполя, Серебрянки, Дронівки, Новоселівки, Виїмки та Сакко і Ванцетті. На Краматорському напрямку українські воїни відбили чотири атаки у районі Часового Яру та у бік Предтечиного. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 31 атаку у районах населених пунктів Яблунівка, Плещіївка, Іванопілля, Русин Яр та у бік Костянтинівки й Софіївки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 57 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Федорівка, Никанорівка, Червоний Лиман, Родинське, Новоекономічне, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Ялта та Дачне. На Олександрівському напрямку противник вчора здійснив 16 атак поблизу населених пунктів Іванівка, Зелений Гай, Олексіївка, Привільне та Красногірське. На Гуляйпільському напрямку наші оборонці зупинили 22 ворожі спроби просунутись уперед поблизу населених пунктів Затишшя, Солодке, Яблукове, Зелений Гай та у бік Гуляйполя. На Оріхівському напрямку українські підрозділи зупинили дві ворожі атаки на позиції наших військ поблизу населеного пункту Приморське. На Придніпровському напрямку за минулу добу боєзіткнень не зафіксовано. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі й техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу. Втрати російських загарбників за минулу добу склали 1140 осіб. Також українські воїни знешкодили танк, три бойові броньовані машини, 21 артилерійську систему, реактивну систему залпового вогню, засіб протиповітряної оборони, два літаки (підтвержено втрати у попередній період), 214 безпілотних літальних апаратів, 109 одиниць автомобільної техніки окупантів, одиницю спеціальної техніки та важку вогнеметну систему.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Дані про темпи просування російських військ свідчать про те, що перемога Росії в Україні не є неминучою, а швидке захоплення решти Донецької області не є невідкладним.

• Останні успіхи Росії на інших ділянках фронту були здебільшого випадковими і зумовленими сезонними погодними умовами.

• Українські війська продемонстрували свою ефективність у стримуванні російського просування та проведенні успішних контрнаступів, особливо коли вони були добре укомплектовані та оснащені.

• Кремлівські чиновники продовжують висувати умови для відхилення будь-якої мирної угоди, яка не задовольняє всі максималістські вимоги Росії.

• Як повідомляється, Кремль стурбований тим, що США правильно інтерпретують небажання Росії брати участь у переговорах та приймати будь-яку мирну угоду, яка ставить під загрозу її здатність досягти своїх максималістських вимог.

• Недавні контрнаступи України можуть ще більше затримати захоплення Покровська російськими силами, хоча ситуація в Покровську на даний момент залишається серйозною і динамічною.

• Росія продовжує висувати умови для розгортання активних резервістів для боротьби проти України.

• В результаті російських ударів великої дальності гине і зазнає поранень все більше цивільних осіб.