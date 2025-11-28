1375-й день війни Росії в Україні. Хроніка

08:35 Наслідки масованої російської атаки на Київщину зафіксовано у п’яти районах області, повідомив голова обласної військової адміністрації Микола Калашник.

У Броварському районі пошкоджено 6 багатоповерхівок, приватні будинки, понад 20 гаражних боксів, автомобілі та будівлю торговельного центру. В Обухівському районі зафіксовано пошкодження двох приватних будинків та виробництва, у Вишгородському та Бучанському районах — приватних будинків. Внаслідок атаки тимчасово знеструмлено Фастів.

08:30 Вночі внаслідок масованої атаки російських ударних безпілотників та ракет у кількох районах Києва зафіксовано пошкодження житлових будинків, дві людини загинули, ще 15 дістали поранення, повідомив міський голова Віталій Кличко та в КМДА. Знеструмлена західна частина столиці.

08:25 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

333,1% танків (з них 0,5% за минулий тиждень),

136,3% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

1124,9% артилерійських систем (з них 4,8% за минулий тиждень),

138,2% РСЗВ (з них 0,1% за минулий тиждень),

89,5% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень),

34,5% літаків (з них 0,2% за минулий тиждень),

38,8% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

08:20 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:15 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:10 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:05 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення: