Росія передала до угорській амбасаді пропозиції про обмін полоненими з Україною.

Йдеться про реалізацію пропозицій Віктора Орбана щодо «різдвяного перемир'я».

 

 

Російська влада передала Будапешту через амбасаду Угорщини в Москві свої пропозиції щодо обміну полоненими з Україною. Про це повідомило російське інформаційне агентство Interfax з покликом на слова кремлівського речника Дмитра Пєскова. Останній зазначив, що цей крок став реакцією Москви на ініціативу прем'єрміністра Угорщини Віктора Орбана про «різдвяне перемир'я», яке, зокрема, передбачало обмін полоненими між Росією та Україною.

 

«Прем'єрміністр Угорщини Віктор Орбан у ході вчорашньої телефонної розмови з президентом Путіним виступив із пропозицією здійснити напередодні Різдва великий обмін полоненими між Росією та Україною, а також оголосити про різдвяне припинення вогню», – сказав Пєсков на зустрічі з журналістами.

 

Водночас він висловив припущення, що Київ відхилить ідею глави угорського уряду. «Цього ж дня ФСБ Росії передала до амбасади Угорщини в Москві наші пропозиції щодо обміну полоненими, проте, судячи з реакції Зеленського в соціальних мережах, а також його оточення, українська сторона відхилила всі пропозиції Орбана. Але ми виходимо з того, що консультації щодо встановлення миру будуть продовжені» – додав Пєсков.

 

Водночас речник Кремля заявив, що Віктор Орбан під час телефонату з Володимиром Путіним не передавав тому жодних повідомлень від президента-електа США Дональда Трампа. На запитання журналістів про те, чи передав Орбан, який днями мав зустріч із Трампом, якісь повідомлення, Пєсков відповів: «Ні! Як ви чули, у центрі уваги здебільшого була енергетика й обмін думками щодо України і сирійських справ».

12.12.2024

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