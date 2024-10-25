МКС звинуватив Монголію за відмову заарештувати Путіна.

Подальші дії щодо Улан-Батора «через серйозність відмови Монголії співпрацювати з судом» визначить Асамблея держав-членів МКС.

 

 

Міжнародний кримінальний суд (МКС) у Гаазі офіційно звинуватив Монголію у невиконанні ордера на арешт диктатора Росії Володимира Путіна під час його візиту до Улан-Батора. Про це повідомила інформаційна аґенція Associated Press з покликом на пресреліз, опублікований на офіційному сайті МКС.

 

Палата попереднього провадження МКС ухвалила, що відмовившись заарештувати Путіна та видати його суду Монголія не виконала зобов'язань у рамках співпраці з судом, що суперечить положенням Римського статуту. Претензії на адресу Монголії Міжнародний кримінальний суд передав у четвер, 24 жовтня, на розгляд асамблеї країн-учасниць Римського статуту.

 

«Не заарештувавши Путіна, коли той перебував на її території, і не видавши його Суду, Монголія не виконала прохання Суду про співпрацю у цьому аспекті, що суперечить положенням Римського статуту, тим самим завадивши Суду здійснювати свої функції та повноваження значенні у статті 87(7) статуту», – йдеться у заяві МКС.

 

Палата попереднього провадження МКС вказала, що чийсь дипломатичний імунітет, у тому числі імунітет глав держав, не є перешкодою на шляху виконання ордеру міжнародного суду. Держави-члени МКС та ті, хто визнає його юрисдикцію, «зобов'язані арештовувати та видавати осіб, які підпадають під дію ордерів МКС, незалежно від їхнього офіційного становища чи громадянства». У суді також нагадали, що ця інституція здійснює діяльність незалежно від будь-яких держав та виконує функції, які «відповідають спільним інтересам міжнародної спільноти».

 

Подальші дії МКС щодо Улан-Батора «через серйозність відмови Монголії співпрацювати з судом» визначить Асамблея країн-учасниць Римського статуту, зазначається в пресрелізі.

 

Нагадаємо, що Путін відвідав Монголію з офіційним візитом 2–3 вересня. У російського президента відбулися перемовини з керівництвом цієї країни. Також російський диктатор взяв участь в урочистостях з нагоди 85-річчя перемоги радянсько-монгольських військ над японськими військами на річці Халхін-Гол.

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