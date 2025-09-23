Три африканські країни виходять з Міжнародного кримінального суду.

Малі, Нігер та Буркіна-Фасо назвали МКС «інструментом неоколоніального придушення».

Три африканські країни – Буркіна-Фасо, Малі та Нігер – оголосили про негайний вихід з Міжнародного кримінального суду (МКС), назвавши його «інструментом неоколоніального придушення». Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС. Варто зазначити, що за останні кілька років у всіх згаданих країнах до влади прийшла військова хунта. Усі три західноафриканські держави в останні роки налагодили тісні зв'язки з Росією.

Правителі трьох країн – тимчасовий президент Малі полковник Ассімі Гоїта, голова військової хунти в Нігері Абдурахаман Чіані та тимчасовий лідер Буркіна-Фасо Ібрагім Траоре – заявили, що не визнаватимуть юрисдикцію суду Організації Об'єднаних Націй, який базується в Гаазі.

«МКС довів свою нездатність розслідувати та переслідувати в судовому порядку доведені воєнні злочини, злочини проти людяності, злочини геноциду та злочини аґресії», – наголошується у спільній заяві лідерів трьох країн. Вони звинуватили МКС у переслідуванні менш привілейованих країн, повторивши аргументи президента Руанди Поля Каґаме, який раніше звинувачував МКС у упередженому ставленні до Африки. І заявили про намір створити «місцеві механізми для зміцнення миру та справедливості».

Нагадаємо, що МКС було створено 2002 року для судового переслідування осіб, звинувачених у геноциді, злочинах проти людяності, воєнних злочинах та в злочині аґресії. Явна більшість звинувачених у справах МКС є громадянами африканських країн.